34歲韓國野獸派男團「2PM」成員玉澤演今（16日）於台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，此次是他出道15年來，首次開啟亞洲巡迴個人粉絲見面會，第一站就獻給台粉，活動上，不只頻秀中文與全場互動，還親自念出粉絲在紙條上的中文留言外，更是有求必應，多次衝下台送給抽中的幸運粉絲擁抱和禮物，但也不改搞笑本色，狂和粉絲鬥嘴，直嗆希望他答錯受懲罰的人是「假的、假粉絲」。

玉澤演今一身黑色皮衣搭配黑褲帥氣登場，演唱完〈Magic〉、〈Anyway〉2首歌後，有別於其他韓星只準備中文自我介紹，他相當有誠意地直接秀一整段中文喊：「大家好，我是玉澤演，非常高興見到你們，這段時間我認真準備的粉絲見面會<Special TY>，將從今天在這個地方台北開始，我非常開心，以及能夠看到HOTTEST們（官方粉絲名）也非常幸福。」甚至還親自用中文介紹主持出場，「在這之前先給大家介紹一下今天會跟我一起的主持人DJ SoWhat」。

玉澤演不斷與台下粉絲鬥嘴。（讀者提供）

他也透露，昨晚去了大佳河濱公園慢跑，不忘嘴甜稱「台北真的是個非常有魅力的城市，可以跟大家一起度過，非常開心跟榮幸」，聽到台下有粉絲哀號因為他跑太快沒追到，他也故意用中文逗大家喊「沒有、沒有」。後面一個環節請他分享拍帥氣男友照的秘訣，玉澤演謙虛說是拍照的人功力好，粉絲立刻回「哪有，還是看臉」，他便笑說「我總不能說因為我長得帥吧，各位可能可以這樣說我，但台下男性朋友的眼神有點不好，有位爸爸的表情看起來不太高興捏」。

玉澤演一身黑色皮衣帥氣勁歌熱舞。（讀者提供）

聊起台灣美食，玉澤演對於2019來台擔任觀光大使時吃到的芒果冰難以忘懷，「好吃到我今年來3月來都想要再吃，但那時候不是芒果的季節，這次一定要吃個過癮再回去」，接著主持人問粉絲有沒有想推薦他的台灣美食，大家狂喊「臭豆腐」，他說「上次去逛夜市，聞到一個很強烈的味道，後來得知是臭豆腐，但因為我吃太飽還沒辦法挑戰，之後會挑戰看看，也許不是這一次啦」，粉絲繼續力推說「真的很好吃」，他又故意比倒讚反駁「欸～」，用中文說「我不信你」。

除了台北場限定的中文歌〈如果可以〉外，玉澤演在演唱主演新劇《為你心動》中的原聲帶〈I Revive〉時，發現台下粉絲的反應似乎較為冷淡，結束後不忘自嘲「看來我要換一首歌了，這首我只在台北唱就好了，之後要唱其他OST了」。後來在分享照片的環節中，請他重現劇中飾演吸血鬼露出獠牙的模樣，看到粉絲一樣沒有太多反應，他也再度自嘲「在這裡反應不怎麼好的都不會再做了，你們如果會去看最後一場的話，可能所有內容都不一樣了」。

玉澤演頻秀中文與全場互動。（讀者提供）

為了感謝一直支持自己的粉絲，玉澤演還為了這此的巡演去學泡咖啡，打算在活動上親手泡給幸運的粉絲喝，近2個半小時的活動，展現十足的寵粉功力，最後他以2PM的代表作之一〈Hands up〉畫下句點，並表示這次來台非常開心，「感謝今天大家的蒞臨，我們相約下次再見唷」，承諾會盡快再來與粉絲見面。