國民黨總統參選人侯友宜近日訪美，侯辦今(16日)證實有與同樣是退警背景的現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）「巧遇」，互道加油、祝成功。前立委郭正亮表示，這場巧遇是有很大的人為力量促成，不是用錢就能買到，國民黨經營美國的「自然人脈」比民進黨還要深遠，且隨團的國民黨副主席夏立言在美國有很多朋友。另外，郭提到，警察背景的大都市市長很少見，這個緣份可能是讓亞當斯有興趣與侯友宜見面的原因。

此前副總統賴清德訪美時，並未見到亞當斯，因此外界也關注侯友宜此次能否與亞當斯見面。據《中時》報導，侯友宜在美東時間15日上午參訪紐約市警局後，有力人士居中協調，侯在傍晚的僑宴結束後臨時調整行程，促成警察惜警察的「巧遇會」。

前立委郭正亮今在政論節目《中天辣晚報》表示，民進黨執政7年，經營美國關係都是靠錢和美方反中情緒，「自然人脈」這部分還是國民黨比較深遠。據他所知，國民黨副主席夏立言也有跟著訪美，夏在美國有很多熟人。

郭正亮透露，亞當斯原本並沒有要與侯見面，後來雖說是「巧遇」，但也是有人為力量、且是花了很大的力氣促成會面，到最後一刻才確定下來，這種會面不是靠錢能買來的。

郭正亮指出，亞當斯會同意與侯友宜見面，是因為雙方都是警察背景，會有同感，「台灣最大的市長也是警察」，這一點讓亞當斯產生興趣，警察當大都市的市長並不多見，亞當斯可能認為與侯有緣分才構成這場巧遇會。