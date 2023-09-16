中國山東濟南一名男子，因為身體因素，日前前往醫院接受手術。只是沒想到，當男子躺在手術室、打完麻醉準備等待開刀時，負責執刀的醫師竟然遺忘了這件事情，將男子就這樣放在手術台上。整起事件爆發後，雖然醫院方面有進行內部通報，但男子還是不滿醫院的處置方式，目前正有待當地衛生健康委員會介入調查。

根據《新浪新聞》報導指出，整起事件發生於13日，山東濟南一名男子因為身體因素，日前前往濟南第三人民醫院作囊腫切除手術。而當男子躺在手術床上、做好局部麻醉後，就靜靜等著醫師來幫自己執刀。

只是沒想到，等到麻醉藥效整個都退了，男子才知道，原來執刀醫師忘了自己，就直接下班返家了。心生不滿的男子就向醫院投訴這起事件，醫院內也對該名醫師進行私下通報批評。但男子還是不滿意醫院的處置方式，要求醫院方面要公開通報此事件，並且醫師還要書面方式致歉。

由於男子與醫院之間協調不成，目前整起事件正有待當地衛生健康委員會介入調查。而報導中提到，記者曾詢問該醫院相關科室的工作人員，而工作人員表示「不清楚此事情」，顯然醫院也並未採納男子的要求，對執刀醫師進行公開通報批評。