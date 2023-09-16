抽到頭獎日本射水限定曳山花車模型的民眾興奮不已，露出開心笑容。（士林區公所提供）

異國風情在北藝！「2023士林國際文化節—萬國祈好運」16日13時至17時在台北表演藝術中心天狼星座及北斗座廣場熱鬧登場，士林區公所表示，本次特別舉辦日本富山縣射水市地方特色文化展，首度跨海來台展出手工曳山花車模型、富杉木象崁等傳統藝品，現場更有多樣異國美食、表演和手作DIY，讓大家盡情體驗。

士林區長洪進達表示，隨疫情解封，觀光人潮重新湧現，今年文化節特別選在士林區新地標台北表演藝術中心舉行，希望結合士林的藝術活力和多元文化特色，透過五感體驗異國文化，活動結束後，還可以在附近的士林夜市逛逛，度過愉快周末。

士林區公所表示，活動現場有多樣異國美食、表演和手作DIY，慈諴宮媽祖神尊也親臨，為民眾祈願好運，讓扭蛋區人潮絡繹不絕，且扭蛋活動免費贈送慈諴宮平安符、士林三大百年老店祈福小物，還有限量隱藏版好禮，由5國駐台使館，包含聖文森及格瑞那丁、諾魯、聖露西亞、巴拉圭、帛琉和日本富山縣射水市提供的精美紀念品，揪民眾體驗。

士林區公所也說，士林區姐妹市日本富山縣射水市長夏野元志特別從日本帶來手工曳山花車模型，象徵士林與射水深厚友誼，在摸彩活動中，幸運抽到頭獎的民眾也表示非常興奮，因為這模型是由日本射水市的職人全手工打造，擁有獨一無二價值。

此外，本次活動特別結合「士事和樂愛情饗宴」單身聯誼，單身男女共同體驗異國情調約會，不僅參與文化體驗活動，還到食尚曼谷泰式餐廳享用異國料理，拉近彼此距離，感受異國文化迷人魅力。