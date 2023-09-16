鴻海董事長郭台銘日前宣布，將與藝人賴佩霞搭檔參與2024總統大選，不料賴佩霞立刻遭外界質疑有台美雙重國籍，無法參選。賴佩霞今(16日)晚也在臉書宣布，已經在15日啟動放棄美國國籍的正式程序，且是受邀的第一時間就已經提出，並規劃宣布後立刻啟動棄籍作業。

賴佩霞今晚在臉書發文，已經在9月15日啟動了放棄美國國籍的正式程序，並表明她出生在台灣，大部分的個人生活與工作範圍都在這裡；她的親人與朋友，也大多生活在台灣這片土地。父親美國人，母親台灣人，由於父母的身分，她擁有中華民國與美國國籍。

賴佩霞表示，很榮幸接受郭台銘邀請作為副總統搭檔，「雙重國籍身份並不會改變我心中對國家的認同，而我也了解投入一場總統選舉，國籍身份沒有模糊空間」，早在受邀副總統搭檔的第一時間，就將此情形提出，並規劃於宣布後立即進行作業、放棄美國國籍，大家轉瞬間有很多的臆測，但一切都按照原訂計劃推進中。

賴佩霞也在文末承諾，將全心全意與郭台銘合作，一起努力為台灣追求「和平、繁榮」的新環境、新氣象，謝謝大家的關心與耐心。