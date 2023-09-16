美國軍方計畫在在日本設立太空軍指揮中心（Space Command），旨在加強日本與美國在應對中國大陸逐漸擴展的太空軍事應用以及北韓核武和彈道飛彈發展方面的合作。不過中方指出，陸對美國太空資產沒有任何意圖，而是反過來，SpaceX的星鏈衛星已經多次影響到中國大陸的太空資產。

據《日本時報》（Japanese Times）15日援引美國軍方半官方媒體《Stars and Stripes》報導，這一個新太空指揮中心建立，將會是美國軍方加強與日本在太空領域合作的一部分，據報導，已經有1個小型團隊在日本進行相關活動。太空軍和日本的航空自衛隊在東京的横田空軍基地於7月舉行了首次的太空領域討論。

The Space environment is more competitive & contested today than ever before, technological advances, changes in strategic guidance & new security challenges require #USSPACECOM to innovate & adapt to ensure warfighters are Ready to accomplish future missions in, from & to space. https://t.co/rwIsNv5eQH — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) September 13, 2023

去年11月，美國軍方在夏威夷的印度太平洋司令部（USINDOPACOM）下成立了印度太平洋太空軍，一個月後，美國也在駐韓美軍內成立了太空軍單位。在上個月舉行的美日韓3方領導峰會上，這3國同意促進太空安全對話。新指揮中心的建立顯示了他們進一步加強3方合作的意圖。

而俄羅斯《衛星新聞網》（Sputnik）報導指出，北京否認有任何威脅美國太空資產的意圖，而是指出美國衛星對中國大陸太空資產構成的威脅。

2021年，中國大陸表示其天宮太空站被迫改變航道2次，以避開馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX運營的星鏈衛星（StarLink）。中國大陸學者 2022年11月在期刊上發表的一篇文章發現，SpaceX 龐大的星鏈衛星網絡「經常」違反各國用於管理地球軌道安全的非正式規則。