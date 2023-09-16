男星王陽明和女歌手妻子蔡詩芸不久前爆出婚變，二人更疑似已分居長達兩年，但雙方始終都沒正面回應此事，也讓外界更加關注。儘管受謠言纏身，王陽明仍繼續做自己喜歡的事情，最近到菲律賓愛尼島潛水，豈料，左大腿在海上活動時被礁岩割傷，鮮血直流的驚悚畫面讓粉絲看了很心疼。

愛尼島是知名度假勝地，過去王陽明和蔡詩芸也經常同遊，他們都很在意海洋與環境保護議題，2017年還一起拍下在當地的生活，製作成環保公益影片，讓人看到有別於平時的他們。但近日王陽明在Instagram分享到愛尼島的照片，能發現蔡詩芸沒有同行。

王陽明潛水時遭礁岩割傷。（圖／摘自王陽明Instagram）

不過，相當熱愛潛水的王陽明，疑似受傷了，影片中他的左大腿鮮血直流，看了怵目驚心；據《TVBS新聞網》報導，王陽明經紀人針對此事回應，他遭到礁岩割傷，透露潛水難免會遇到此狀況，最後也謝謝大家的關心。

事實上王陽明日前出席活動時，被問及與蔡詩芸的婚姻狀況，他強調只會回應這一次，「這是我們私人的事情，是我們家人的事情，希望大家給我空間」。