桃園昨天查獲仲毅農產品有限公司替中央畜產會代工製作殺菌液蛋，卻將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，散裝籃蛋也沒有標示品名和產地，涉違法《食安法》，兩者合併最高將面臨700萬元罰鍰。對此業者喊冤表示，的確有向畜產會拿了好幾批蛋，但上面寫外國文字，實在不清楚產地，才會只有標示畜產會。

仲毅農產品有限公司八德廠近幾年才開始經營雞蛋生意，除未殺菌蛋液、散裝籃蛋，另還有販售洗選蛋。業者說，當初是有政府人員前來詢問是否能幫忙處理畜產會的雞蛋，經評估認為在自己能力所及範圍，可以協助才會答應，不過當時政府人員也沒有詳細講解法規，才會不小心觸法。

業者表示，進口蛋的文件和資訊都是用外國語言撰寫，能辨識的只有英文，但自己英文不好，加上其他國家的文字也看不懂，的確曾經有過疑惑，有進一步詢問畜產會送貨司機進口蛋的來源，無奈司機也不清楚，但信任畜產會是中央單位，所以只將蛋品來源標示為畜產會，而每批蛋送至公司的日期也都有標示。

業者直呼，自己是小本經營，也有家庭需要照顧，這次不慎觸法是因為不熟悉法規還有語言隔閡，事發突然自己也很難過。另也強調所有進口蛋目前都已經回收，未來只會販售國產蛋。