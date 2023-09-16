由於水氣稍增，明（17）日南部、東半部地區偶有零星陣雨，午後大台北、嘉義以南地區及各地山區有局部雷陣雨，並伴隨較大雨勢。氣象局表示，下周五開始風向轉為東北風，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區午後有局部短暫雷陣雨。天氣風險分析師吳聖宇提醒，菲律賓東方海面在下周後期可能逐漸發展擾動系統，可能影響到中秋連假天氣，不過目前預報的動態變化分岐度很大。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文提到，菲律賓東方海面在下周後期可能逐漸發展擾動系統，有機會影響到中秋連假的天氣，不過目前預報的動態變化分岐度非常大，還在非常初期的模式觀察階段，後續變化的情況值得密切注意。

氣象局指出，明天各地雲量增多，南部、東半部地區偶有零星陣雨，午後大台北、嘉義以南地區及各地山區有局部雷陣雨，並伴隨較大雨勢；氣溫方面，各地高溫約31至33度，近山區、河谷會再高一些，中午前後仍稍悶熱。

氣象局說明，下周一至下周四（18日至21日）環境為偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；其中周一為水氣由多轉少的過渡期，清晨至上午中南部沿海地區仍有零星短暫陣雨；下周五、下周六（22日、23日）轉為東北風，迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區有局部短暫雷陣雨。