國道1號中山高北上263公里，嘉義交流道今天（16日）晚間8點多傳出火燒車事故，一輛小貨車疑似突然冒煙起火，駕駛緊急將車子停靠在路肩逃生，沒多久整輛車就起火燃燒。
國道警察從監視器畫面發現小貨車失火，馬上通報消防局，嘉義縣、市消防局多輛人車到場，沒多久就將火勢撲滅。
初步了解，車內堆放大量煙火炮管，司機表示，這些煙火爆竹是已施放過的回收廢棄物；詳細事發原因有待調查釐清。
國道1號中山高北上263公里，嘉義交流道今天（16日）晚間8點多傳出火燒車事故，一輛小貨車疑似突然冒煙起火，駕駛緊急將車子停靠在路肩逃生，沒多久整輛車就起火燃燒。
國道警察從監視器畫面發現小貨車失火，馬上通報消防局，嘉義縣、市消防局多輛人車到場，沒多久就將火勢撲滅。
初步了解，車內堆放大量煙火炮管，司機表示，這些煙火爆竹是已施放過的回收廢棄物；詳細事發原因有待調查釐清。
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