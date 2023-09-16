泰勒內文本季上場機會不多。（美聯社資料照）

擋不住老虎單局7分攻勢，天使最終以2比11輸球，吞下3連敗。不過對於天使教頭內文（Phil Nevin）來說卻有意外收穫，此戰（16日）是他正式成為總教練以來，首次和兒子泰勒內文（Tyler Nevin）在大聯盟中交手。

老虎帶著3分領先迎接8局上半，本季結束後將退役的米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）擊出內安上壘，老虎派上泰勒代跑。泰勒今年出賽機會不多，這場只是他第30場出賽，這場父子對決來得非常突然。泰勒靠著隊友安打推進來到三壘，最後被拜耶茲（Javier Baez）二壘安打送回本壘得分。

此後老虎打線大爆發，一舉攻下7分，就連原本代跑出場的泰勒都在同個半局獲得打擊機會，最後選到保送上壘，內文終於受不了換下被打爆的迪亞茲（Jhonathan Diaz），改派原本守三壘的艾斯寇巴（Eduardo Escobar）登板，這是他今年第3次上場投球。

事實上內文父子早已在去年7月10日交手，當時泰勒效力金鶯，在老爸面前敲出安打上壘，不過天使該年6月開除前任總教練麥登（Joe Maddon），讓原本的三壘指導教練內文暫代兵符到球季結束，休賽季才被球團扶正。