台中一名曾姓網友今（16）日在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，一名女騎士在停等紅燈時將雙手放在背後做出「結印」的動作，忍不住讚嘆「太強了！」，貼文一出也引來近5萬名按讚及留言，甚至網友紛紛挑戰此動作。

曾先生表示，今天上午9時許 在台中教育大學求真樓前庭等紅路燈時，發現前方有一名女機車騎士，似乎正把握時間拉筋，見她將雙手放到背後交扣、合十，且絲毫不費力，綠燈亮起後，更立刻鬆手開始騎車，讓曾先生不禁直呼「綠燈一起步，馬上可以轉換，超強！」

更釣出不少民間高手，紛紛在留言處PO出自己做出該動作的照片。（翻攝臉書「路上觀察學院」）

曾先生將照片PO在臉書社團「路上觀察學院」不僅引來大批網友按讚，更釣出不少民間高手，紛紛在留言處PO出自己做出該動作的照片，「做完這動作，小編要餵我吃飯了」、「我好像沒那麼軟」、「我看了也覺得超強，自己做也卡死，連合掌都做不到...結果我就被完全沒在運動的老婆打臉了」、「其實不難餒…」。

也引來網友留言瘋狂轉傳，「羨慕！洗澡不用擔心搓不到背！」、「他的姿勢標準到還以為是正面」「背後結印好強，哪個忍者村的啊」、「這是什麼忍術」、「背後板求佛」、「術式反轉」、「伏魔御廚子」、「還在讚嘆，你要被噴火遁了」。