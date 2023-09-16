庄頭藝術劇場台東場今晚登場，Ponay的原式大樂隊台上熱情開唱，台下觀眾搖擺起舞。（蕭嘉蕙攝）

文化部主辦的庄頭藝術劇場巡演，今晚在台東海濱公園登場。

由文化部主辦的「庄頭藝術劇場巡演」，以文化平權為核心理念，巡迴全台10縣市演出，唯一的原民專場今晚在台東海濱公園盛大展開，讓身障者觀賞不受空間限制，壓軸由布拉瑞揚舞團上演經典作《漂亮漂亮》，傳遞正能量，吸引大批觀眾感受東台灣熱情。

台東在地7個表演團體輪番上場，包括東布青樂團、卑南族青春歌隊、阿美族複音傳唱青春歌隊、幽法、Ponay的原式大樂隊、VASA東排灣青年歌謠隊以及舞夢砂城國際藝術舞團，嗨翻周末夜晚。

「很精彩，完全沒有冷場！」蔡姓遊客說，原住民團體的表演很有節奏感，都在台下跟著搖擺。黃姓遊客則說，雖然曾在台北圓山參加過戶外表演活動，但周圍都是高樓，跟台東群山環抱的環境差很多。

文化部政務次長李靜慧特別分享現場1位特教生家長的心情，「因為坐著較特殊輪椅的小朋友進到劇場可能影響到其他觀眾，但是在戶外的庄頭劇場克服了這樣的困擾」。

李靜慧說，文化平權庄頭劇場的意義不僅是地區的平權，更是要讓各種不同需求的人，都能平權的接觸文化藝術。

裕融企業也表示，響應文化部推廣文化平權，活動中藉「捐服務代替捐車」，關懷弱勢團體。

「一定要在台東，既然是文化平權，當然不能缺少台東站」，布拉瑞揚舞團團長布拉瑞揚．帕格勒法表示，《漂亮漂亮》背後的故事來自於2016年尼伯特颱風重創台東，所以我們帶這個作品到各部落演出時候，得到很大的撫慰。

布拉瑞揚．帕格勒法說，2周前海葵颱風造成家鄉嘉蘭部落聯外道路阻斷，沒有辦法返鄉探親，希望透過《漂亮漂亮》鼓勵大家「辛苦艱難總會過去，用更快樂正向的心去面對每一個困難」。