根據《美麗島電子報》今天(16日)搶先曝光的第40波2024總統大選追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德以35.6％支持度，領先國民黨侯友宜的21.3％、民眾黨柯文哲的20.2％；而在四腳督戰局，賴清德以35.2％，領先侯友宜的20.0％、柯文哲的17.5％、郭台銘的10.3％。民調專家戴立安分析表示，在四腳督的情況下，侯加柯加郭有47.8％，大概已經接近一半的選民數。

戴立安今(16日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，大概從第17波開始到第40波，在三腳督的情況下，柯文哲跟侯友宜一直都在誤差範圍內，這兩人沒有老二、老三的差別。而侯加柯有41.5％，比賴清德多了6個百分點左右。

戴立安接著指出，賴清德現在民調35.6％，大概回到5月哪一段時間的支持度；柯文哲8月民調為21.1％，這次是20.2％，大概回到4、5月的情況；侯友宜則是21.3％，大概回到他在5月被徵召後的支持度，但目前為止，仍沒辦法回到徵召前的2成5左右。

戴立安表示，在四腳督戰局，賴清德35.2％，跟三腳督差0.4個百分點，沒什麼影響；侯友宜則是20.0％、柯文哲17.5％、郭台銘10.3％，侯、柯一直在捲麻花。而郭台銘在8月底宣布參選以來，一直往下掉，現在慢慢拉回到10％。

戴立安更進一步分析說，三腳督戰局，侯加柯有41.5％，比賴清德的35.6％，多了5.9個百分點；而在四腳督的情況下，侯加柯加郭有47.8％，比賴清德的35.2％，拉升12.6個百分點。主要是因為加進郭台銘之後，原來沒有表態或不投票的，多了一個選擇，就會釋放出大概6個百分點。侯加柯加郭有47.8％，大概已經接近現在一半的選民數。郭台銘加進來的意義，就是把非綠的盤擴大。