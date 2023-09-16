Janet鼓勵民眾日常生活借用循環杯或自備容器。（綠色和平提供）

女星謝怡芬（Janet）向來致力於環保議題，今年應「綠色和平」之邀，出任「綠色和平減塑大使」，她表示有次全家一起上街，她的5歲小孩看到有大人亂丟垃圾，居然仗義執言，向對方說：「你正在污染這個世界！」讓Janet相當驚訝，呼籲大家要以身作則，作小孩子的榜樣。

Janet在美國德州生長，畢業於麻省理工學院的，擁有文理多種學位，因在台北榮總工作時，因緣際會進入演藝圈，多次入圍並曾奪下金鐘獎最佳主持人，成為全球華人圈著名女星，更曾得到十大傑出青年殊榮！如今她出任「綠色和平減塑大使」，是她覺得地球刻不容緩的一件重要事。

談及親身經驗，Janet表示曾到菲律賓海域潛水，她看到非常漂亮的魚和珊瑚礁，但在很深很深的海裡，卻看到很多螃蟹和數量龐大的塑膠垃圾和寶特瓶。最令她驚訝的是，許多螃蟹居然直接躲在垃圾瓶裡面，把它當成棲息的房子，乍看覺得好有趣，但當她念頭一轉發現這完全不對，「螃蟹應該居住、被保護在石頭或珊瑚礁裡才對，這完全破壞了動物的生態。」

Janet指出平時就會幫小孩準備水壺，養成小朋友看到飲水機就意識到裝水，「這可能比沒水時特別跑到外面去買一瓶更方便！」此外，她也幫孩子準備背包，讓小孩買東西時，養成將物品裝在自備背包的習慣。

但最讓她「震撼」的是，有次全家一起上街，她5歲小孩看到有大人亂丟垃圾，居然「仗義執言」：「你正在污染這個世界！」讓Janet相當驚訝，孩子才5歲大，怎麼會說出這樣的話語和動作，她想跟全天下所有的家長分享：「孩子會默默觀察大人的一舉一動，所以大家要以身作則，在孩子面前要做好榜樣喔！」

Janet呼籲社會大眾從源頭減塑，以環保杯、循環杯代替寶特瓶、飲料杯等一次性塑膠垃圾，讓地球有餘力喘息，去開始處理掉這些年人類造成的一次性塑膠垃圾污染，而不再倍數增加，更呼籲企業和政府正視一次性塑膠垃圾問題，刻不容緩。Janet請每一個人成為未來世界的「減塑英雄」，為下一代、下下一代的地球起身而行，挹注支持「全球塑膠公約」通過。