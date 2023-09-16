桃園市1自助洗衣店今天（16日）晚上發生氣爆火警，桃園市消防局第1大隊獲報前往搶救，其中1名菲律賓女移工受到波及有1％灼傷，目前火勢已經撲滅，消防人員懷疑是瓦斯烘乾機問題，詳細原因還需火調人員釐清。

桃園市1自助洗衣店晚間發生氣爆，消防局晚間7時25分獲報前往救援，現場洗衣機及烘乾機受損，面積約20平方米，其中1名菲律賓籍移工被波及，有1％灼傷，消防人員送醫治療。

雖然瓦斯烘乾機疑似15日完成檢修，但消防人員根據現場跡證，初步懷疑是瓦斯問題，但仍需火調人員採證釐清。