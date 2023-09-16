國民黨籍基隆市長謝國樑近日以私假自費的方式前往美西，民進黨基隆市議員洪森永酸，謝國樑跟林右昌實在差太多了。藍營的紀文荃砲轟洪森永，「如果今天說基隆議員誰最能掰應該非您莫屬了，專門打臉林右昌的也是您」，林右昌前市長任內被議員指控公費出國十幾次，「差別真大」！

國民黨籍基隆市長謝國樑15日在臉書說明，他以私假自費的方式前往美西觀光，為期大約5天，這次會先後在洛杉磯、拉斯維加斯、舊金山的加州柏克萊大學等地停留。

此舉卻被民進黨基隆市議員洪森永酸，謝國樑今年已經兩次私人行程出國玩，大家就知道為何現在基隆市政整個停滯下來、為何亂七八糟的離譜事情一大堆，因為謝國樑跟林右昌實在差太多了。

不過，藍營的紀文荃砲轟洪森永和林右昌，「如果今天說基隆議員誰最能掰應該非您莫屬了，專門打臉林右昌的也是您」。

紀文荃舉《中國時報》2017年8月1日報導引述基隆市議會資料指出，林右昌光去日本就達8次，2015年9月14日出訪南韓5天，就花了將近百萬。2015年年10月3日再訪日本，帶了多位民進黨議員，5天共花了83萬7500元，以上均屬公費行程。議員韓良圻質疑，林右昌上任迄2017年，已出國達14次。

紀文荃說，謝國樑不花公帑一毛錢，四月時自費前往波士頓會見議長並考察水陸觀光船，現在也自費出國到大學進行學術考察，而民進黨林右昌前市長任內被議員指控出國十幾次，花費可是的民眾辛苦的納稅錢。「兩任市長出國條件一比較，相信民眾自有公斷，像您說的差別真大」！

紀文荃痛批，難道民衆不會知道，拿政府的錢出國考察順便去玩，是林右昌前市府時候的一貫做法嗎？最後並大酸洪森永專門打臉林右昌！