根據《路透》報導，法國輻射監管機構近日指出，蘋果的iPhone 12手機「電磁波太強」，要求停止販售，德國、西班牙也紛紛傳出下架聲浪。蘋果表示，iPhone 12符合全球電磁波標準，質疑法國監管機構的檢驗標準有問題。至於為何是這個時間點？前立委郭正亮認為，很多人都喜歡落井下石。

郭正亮16日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，第一天華為Mate 60發表，蘋果股價就跌了4趴多，然後又續跌，跌了6趴，還在跌，就是大家發布新機iPhone 15，連跌兩天。至於iPhone 12則是人家去算它的老帳，其實這個動作蠻怪的，因為iPhone 12已經很久了。因此他認為，法國早就有這種資料。

前台北市副市長李永萍問，為何特別選在這時候弄蘋果？郭正亮回應說，很多人都喜歡落井下石。退役少將栗正傑不禁問，因為美國搶了法國的潛艦合約？郭正亮回說，那也太久了。

李永萍認為，如果法國是故意的，這時間點，唯一會給人家的解釋是，對中國大陸華為示好。但她有點懷疑，法國有必要做到這樣嗎？以消費者權益為主的國家來講，一定是先接到檢舉，然後開始進行調查，說不定真的是巧合。

根據外電報導，法國數位事務部長巴霍15日表示，在法國監管機構對Phone 12設備發出的電磁波輻射表達擔憂後，蘋果公司將為法國用戶發布軟體更新。蘋果公司發言人則表示：「我們將為法國用戶發布軟體更新，以適應法國監管機構的協議。我們期待iPhone 12繼續在法國銷售。」