天主教台中教區今天舉行「為生命而走」遊行活動，號召台中、彰化、南投及原住民地區教友1500人參與，遊行光復國小外操場齊聚祈福，全程約1.8公里。台中市長盧秀燕出席活動，她表示，為「尊重生命、愛惜生命」理念站出來，盼一起攜手讓台中更幸福、更宜居。

天主教台灣主教團響應國際「MARCH FOR LIFE 為生命而走」遊行活動，自2019年起，於每年9月的第3個週末，在各教區同步舉辦遊行，今年邁入第5屆由台中教區舉辦，遊行活動於西區瑪利諾會館集合出發，沿三民路，途經基督教台中聖教會、天主教主教座堂，終點至光復國小外操場。

台中市政府警察局也到場宣導防詐，盧秀燕出席時也提醒民眾要慎防假投資等詐騙手法，避免落入詐騙集團圈套。台中教區主教蘇耀文致詞時指出，台中是全台第二大都市，居住感覺越來越幸福，希望透過舉辦相關活動讓台中成為更友愛的城市。

民政局長吳世瑋感謝蘇主教帶領團隊籌畫活動及教友的熱情響應，透過宣揚生命的平等、可貴，喚起社會大眾重視人類生命尊嚴，對生命的尊重與關懷。