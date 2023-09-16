英國財經媒體報導，日本的軟銀集團（Softbank）在其子公司安謀國際科技公司（ARM Holdings Plc）成功上市後，正在積極探索人工智慧領域的交易機會，其中可能包括當前最知名的人工智慧公司OpenAI。

據英國《金融時報》（Financial Times）16日報導，引述2位熟知軟銀集團創辦人兼董事長孫正義（Masayoshi Son）思維的消息人士，指出孫正義正在尋找在人工智慧（AI）領域進行數百億美元的投資機會。今年6月，孫正義曾表示，他對AI的發展感到興奮，並計劃將他的科技投資集團軟銀轉向「進攻模式」。

根據報導，軟銀還有可能與ChatGPT的開發商OpenAI達成廣泛的戰略夥伴關係。孫正義曾表達對AI潛力的樂觀，並透露自己是ChatGPT的「重度使用者」，每天都與OpenAI的執行長阿特曼（Sam Altman）進行交談。

報導還指出，軟銀正在尋找除OpenAI之外的其他替代方案，包括初步考慮收購英國的AI晶片製造商Graphcore。

軟銀的行動部門已經與OpenAI建立了業務合作夥伴關係，為希望部署聊天機器人等生成式人工智能技術的日本公司提供服務。

該服務基於微軟開發的Azure計算平台，微軟是OpenAI的獨家供應商。據知情人士透露，今年早些時候，微軟通過一項多年期協議向OpenAI投資了100億美元（新台幣3189億元）。