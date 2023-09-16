桃園市環保局今於元智大學辦理「桃園市112年環境知識競賽」，吸引數百位高手前來挑戰，競賽分為國小、國中、高中職及社會共4組，各組前5名的優勝選手將組成桃園代表隊，參加環境部舉行的全國決賽，為桃園爭光。

環保局長陳世偉指出，近年全球環境問題日益嚴重，氣候變遷對環境所造成的衝擊，已是目前重要的環境議題，保護地球刻不容緩。每年一會的知識競賽，從環保常識到環境知識、從氣候變遷到生態保護議題、從能源到永續、從科技創新到社區參與、從政策到環保行動等，命題內容多元，需對環境議題持續的了解及關心，隨時更新環保觀念，盼透過全民參與的知識競賽，提升民眾對環境知識的認識與了解，鼓勵民眾實踐環保行動，為環境永續付出努力。

每年競賽雲集來自各年齡層的參賽者，其中不少都是闔家參與、學校、社區共同投入，經過1年準備、相互激勵，挑戰個人最佳成績。今年也有不少新面孔，是由家長或老師帶領、或同學間共伴激勵第一次參加，為環境教育的年度盛會持續注入新血，為環境教育增添生力軍。

經過激烈競爭，優勝結果揭曉，各組第1分別由大業國小陳○歆同學、同德國中蔡○廷同學、中央大學附屬中壢高中周○陽同學及社會組黃○睿選手獲得，各組前10名均可獲頒獎狀及奬品，將由各組前5名優勝選手代表桃園市參加全國決賽，期許每位優秀選手能在全國決賽卯足全力，拔得頭籌。

環保局表示，環境教育是實現永續發展的關鍵一步，希望透過寓教於樂的方式，激發民眾的環保意識，來改變日常生活中的行為，並以實際行動支持環境保護。參賽者透過準備競賽，能吸收正確環境教育觀念，多元支持參與環保行動、持續關心環教議題、重視環境倫理，且將所學運用在日常生活中加以實踐，推廣至學校與家庭，進而影響身邊的朋友與家人，藉由行動來愛惜環境，讓桃園市民走向環保、永續的未來。