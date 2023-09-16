民進黨總統參選人賴清德、屏南立委參選人徐富癸16日成立聯合競選總部進駐大會，立委莊瑞雄、屏東縣長周春米、前屏東縣長潘孟安等人都相繼站台助選，當中前屏東縣長曹啟鴻在致詞時憶起4年前往事，隨後向台下支持者喊話：「拒絕蘇震清推出的候選人！」

曹啟鴻在致詞時指出，4年前蘇震清要參選屏南立委的時候，蘇震清說沒有人要當主任委員，問他要不要當，當下他答應了，而今蘇震清因排黑條款沒辦法參選，照理說，蘇震清應該要支持民進黨的候選人，怎麼會反而找自己的兒子出來選？

曹啟鴻語重心長道，自己雖然與蘇震清有交情，蘇震清的家族也對台灣有貢獻，但是台灣要持續進步、要被世界看得起，所以古有諸葛亮揮淚斬馬謖，而今「我們不得不拒絕蘇震清推出的候選人」，這次要全力支持徐富癸。

曹啟鴻直白點名的喊話，令支持者振奮不已，台下附和聲連連，似乎為這場硬仗建立更多信心。