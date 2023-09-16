高雄63歲吳姓男子不滿長期噪音，認定是樓上羅姓一家製造，竟持刀上樓在孩子面前殺害雙親，當時就有專家懷疑恐是「水錘效應」造成的冤案，如今大樓管理員出面表示，雙方多次為噪音爭吵，但常常吳男抱怨時，羅姓一家人根本不在家。

管理員受訪時表示，兩家人過去為了噪音爭執過許多次，羅家一直表明自己家並非噪音源頭，也因此多次協調都沒有結果。管理員說，時常發生吳男跑來抗議樓上噪音時，羅家一家四口根本沒人在家的情形，甚至才剛旅遊回來，吳男就立刻上樓大罵「你們昨天很吵」。

管理員表示，羅姓夫妻為人和善，對鄰居和管理員都相當客氣，這次慘遭殺害，真的覺得他們很冤枉。

事實上事發當天，就有不少水電專家指出，吳男聽到的噪音恐是「水錘效應」導致，噪音源不一定就是樓上，可能是樓上隔好幾樓的聲音，也有可能是樓下的聲音。吳男妻子則表示，當晚吃安眠藥早早入睡，但平日也沒聽到小孩吵鬧聲；兒子則稱一直有聽到重物敲擊聲音，持續了1、2年，時段也不固定，但無法確認是否是正上方發出的聲響。