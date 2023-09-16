中天《廟口開講》16日前進嘉義縣「民雄開基騎虎王廟」開講，東華大學教授施正鋒細數民進黨黨內各派系內幕，甚至還有一批綠色權貴，大罵新潮流就像黑道幫派，只會搞鬥爭，英系控制行政資源，連立委都不放在眼裡，現在的立委有夠可悲。

施正鋒在廟口開講說，民進黨成立的時候由三股主要的力量，黨外運動、新潮流和海外回台的人組成。以前新潮流的年輕人為了鬥爭老一輩黨員，說要走社運，選舉是為了進入體制反體制，「賴清德也這樣說，當初說當國代是要廢國代」。施還吐槽，也不知道賴清德現在選總統，是不是要廢掉中華民國。

施正鋒直言，新潮流只會鬥爭，跟黑社會的兄弟一樣，只能進去不能出來，要賭咒發誓，就像幫派一樣。他們培養了一些人出來希望爭取大位，因為如果沒得選，就是在下面幫人家扛轎，分到的比較少，雖然有那麼多綠能公司，但是沒國家機器給他們分。

施正鋒也提到，民進黨內另外一派是以前的正義連線，以前總統陳水扁為中心，扁當選總統後，說不能有派系，於是就解散。還有一派是以駐日代表謝長廷為中心的福利國連線，福利國連線現在比較沒落，因為謝長廷跑去日本，有很多人被小英拉走。

施正鋒還說到正國會，現在的大哥是立法院長游錫堃、未來大阿哥是府秘林佳龍，是民進黨內最台獨的派系，之所以叫正常國家促進會，想要推動制憲和正名。湧言會就是三立幫，以前謝長廷當行政院長和高雄市長時將常和他們有「往來」，後來他們也拉走福利國連線不少人。施正鋒批評，說政府不要控制媒體，但三立、民視卻在民進黨有中常委、甚至能分到不分區立委，媒體應該要替百姓監督政府，卻變成政治鬥爭的工具，哪有這種事情。

接著施正鋒談到英系，「立委是國會議員，但是哪有人那麼悲哀？」現在很多的事情是小英(總統蔡英文)的人負責主導，這些人往往一上位，就忘記當初答應老百姓的事情，「你們是民選的，蘇貞昌罵你們都不敢吱聲，在民主國家這是藐視國會，這很悲哀，法案通過之前，要先通過委員會，召委算是主席，權力很大，還說要問老闆，也不知道是哪個老闆，說不行就不行」。

施正鋒透露，有國民黨立委抱怨說，行政院寫3頁A4紙就拿好幾億預算，施還回答說「有3頁就不錯了」，因為有民進黨立委還抱怨「1頁A4都寫不滿，就拿好幾億元的預算」。施也大罵，「行政部門沒把國會議員放在眼中，這三年老百姓過得很痛苦」。

施正鋒也說，現在民進黨就是在各個派系在分贓，創黨元老都不放在眼裡，現在不是加入民進黨，而是要加入派系。他也提到，民進黨依年紀也能分為幾代，更老的就不說了，第一代看到的是野百合學運，第二代是內政部長林右昌一代，第三代就是太陽花學運世代，到處晃來晃去、做點有的沒的，像賴品妤那樣。

施正鋒也砲轟說，現在台灣有綠色權貴，50萬資本額的公司可以做專案進口貿易，中間賺了多少手，誰會願意看到這種事情？他更喊話，不只要讓民進黨的總統下台，更要讓民進黨的立委全部都換人。