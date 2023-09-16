根據《美麗島電子報》16日搶先曝光的第40波政黨輪替民調，「希望民進黨繼續執政」為29.9％；「希望換黨做做看」換成國民黨有17.6％、民眾黨11.1％、換成無黨籍來做5.5％。民調專家戴立安表示，希望「換黨做做看」三個選項加起來高於「民進黨繼續執政」，但是並沒有到達6成，只有4成多。

戴立安16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，希望換黨做做看三個選項加起來高於民進黨繼續執政，「換黨做做看」並沒有到達6成，只有4成多，而且民眾並沒有把這期待押在單一政黨上。

戴立安接著指出，針對「如果政黨輪替下架民進黨，明年投票時，會投柯侯郭當中，民調最高的人」進行調查，不認同的有48.0％、認同的有36.9％，從數字看起來已經在收斂。如果四腳督、藍白合議題發酵，或真的有合作跡象時，這個缺口會再收斂，會爭取到更多認同的人。前提是柯、侯、郭3人民調要拉開或是有合作可能性時，認同的比例才會再拉高。