前金鶯當家中外野手瓊斯（Adam Jones）重回熟悉的康敦球場（Camden Yards），和球隊簽下一日合約，正式以金鶯球員身分從大聯盟退休。過往並肩作戰的老戰友也到場祝賀，包含效力金鶯4年、替球隊拿下46勝的台灣前旅美左投陳偉殷。

瓊斯一開始在水手發展，2008年轉戰金鶯打出身手，穩坐主戰中外野手位置，瓊斯一共替金鶯出賽1613場比賽，排名隊史第9，1781安、263轟雙雙位列金鶯隊史第5多，曾拿下4座金手套獎、5次入選明星賽，隨著金鶯打過3次季後賽。

2018年金鶯開始重建，球隊曾想在季中交易截止日前，將瓊斯送去費城人，但後來動用否決權留隊，導致雙方關係逐漸疏遠。多年後恩怨化解，瓊斯從金鶯總管艾利亞斯（Mike Elias）手中接過10號球衣，並接受現場4萬多名觀眾熱情掌聲及歡呼。

陳偉殷的投球型態會製造大量飛球，瓊斯就成為身後最可靠的防守壁壘。此外戴維斯（Chris Davis）、吉文斯（Mychal Givens）、杭特（Tommy Hunter）、馬凱奇斯（Nick Markakis）和歐戴（Darren O'Day）也親臨現場。

陳偉殷稍早也在臉書發文，「為了獻上最大祝福給Adam（瓊斯），再次回到熟悉的城市，見到多年不見的戰友們，想起那些一起在球場拼戰的日子，美好、精實。#我還在努力重回球場的復健當中。」