彰化縣長王惠美今率團前往桃園市參訪世界客家博覽會，與桃園市長張善政交流客家文化與農業經驗，張善政表示，感謝彰化縣鼎力相助，為展覽增色不少，因彰化是農業大縣，因此今在世客博好客農市展區共同推廣2縣市優質農特產品，期盼不只是客家文化，桃園與彰化在農業方面也可彼此交流，讓桃園農業更進步，達到「桃彰共好」。

張善政說，客家鄉親遍布全台，各縣市均有不同特色，因此世界客家博覽會的展覽內容非常豐富多元，這皆有賴各縣市共同努力而成。農業局於世客博期間規畫好客農市，除集結桃園各區農會、青農、休閒農業區的優質農特產品外，還有來自全台各縣市的特色農特產品，在展覽期間，也搭配縣市周設攤販售。

張善政提到，彰化作為農業大縣，不僅盛產蔬菜及雞蛋，也有著眾多值得品嚐的農特產品，世客博好客農市於9月16日至22日舉辦彰化縣市周，聚焦展示彰化農特產品，歡迎國人朋友到現場選購彰化優質農產品，相信民眾會愛不釋手，並期待日後回訪彰化。

今日張善政與王惠美互贈酸柑茶禮盒及花壇茉莉花茶禮盒，並邀請現場民眾進行桃園及彰化觀光亮點有獎徵答，並共同促銷2縣市農特產品，張善政促銷含桃映紅茶、楊梅仙草茶及桑葚果醋的桃園大禮包；王惠美則是促銷彰化縣龍爺蜜、龍眼乾、社頭芭樂及香菜麵的彰化農產大禮包，促銷所得將全數捐贈給彰化縣社會福利團體。

王惠美表示，非常肯定世客博的國際與多元化，讓眾多鄉親及孩子有機會了解客家文化、增添國際視野，也使族群關係更融洽。彰化致力發展彰化優鮮品牌，由彰化縣政府親自把關農產品，並於世客博好客農市推廣蜂蜜、芭樂等優質農特產品，歡迎桃園鄉親選購彰化優鮮品牌。另9月23日至10月1日是彰化建縣300年，屆時系列活動也邀請桃園鄉親共襄盛舉。