54歲好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與67歲「某大姊」黛博拉李（Deborra-Lee Furness）今年4月才慶祝結縭27年，周六（16日）宣布和平分手，全球粉絲錯愕不已。兩人去年才斥資2210萬美元在美國紐約曼哈頓買下頂層豪宅。兩人勞燕分飛後，至少其中一方也許會搬離這處愛巢。

美國《紐約郵報》報導，休傑克曼與黛博拉李買下這處位於紐約市切爾西（Chelsea）高檔地段豪宅之前，兩人在2008年以2100萬美元入手的紐約市西村（West Village）豪華3層公寓住了超過10年。

2022年，休傑克曼夫妻決定以3890萬美元（約台幣12.4億元）出售西村公寓之後僅僅2個月，就砸了2210萬美元（約台幣7.05億元）買下切爾西區頂層豪宅。

休傑克曼與妻子去年才在紐約市曼哈頓高檔地段購入豪宅。

Hugh Jackman himself recently found a freshly-ground New York address. At Chelsea’s magnificent 100 Eleventh Avenue building, a development designed by esteemed French architect Jean Nouvel, Jackman has purchased the penthouse... https://t.co/mIWqcuj5NL pic.twitter.com/OfoTPZ88f3 — Gentleman's Journal (@thegentsjournal) August 25, 2022

這處豪宅前一次轉手是2012年，當時以1940萬美元出售。豪宅有電梯直通頂層，占地4675平方呎（約131.38坪），臥室3間，衛浴3套半，還有一間足堪改造為第4間臥房的圖書室，美式廚房寬敞附早餐吧台。室內擁有14呎（約4.27公尺）高的落地窗，可飽覽哈德遜河、曼哈頓中城區。主臥房有寬敞的更衣室與附水療設備的浴室。主樓層有獨立露臺，也有義大利式涼廊（loggia），樓頂有大面積露臺，戶外空間總計廣達103坪。

豪宅位處的建物附有70呎長的游泳池，泳池室內室外空間無縫接軌，還有設備先進的健身中心、豪華三溫暖、放映廳，均供住戶使用。除了1樓設有專人櫃台提供管理服務，還雇了1名全職門衛。

《紐約郵報》引述《華盛頓郵報》獨家內容報導，休傑克曼夫婦名下位於西村佩里街（Perry Street）的公寓售價已降了 1000萬美元，現以2990萬美元（近台幣9.54億元）的價格重新上市。

休傑克曼離婚消息令各界錯愕不已。他不僅經常談及婚姻恩愛細節，也會分享經營婚姻心得。今年4月，他才在社群平台發文高調示愛：「黛博拉，我愛你。今天是我倆結婚27周年紀念日。27年了！我好愛你。我們一起建立了美滿的家庭，還有美滿的人生。你的笑聲、你的精神，你的慷慨大方、幽默率性，你的勇氣與忠誠，對我而言是不可多得的禮物。我全心全意愛著你。」