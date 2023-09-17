新加坡破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達新幣18億元（約新台幣421億元），其中多名中國嫌犯持有柬埔寨、萬那杜等國的護照，顯示「外國國籍」已成中國非法分子犯罪必備工具。

新加坡警方日前破獲星國歷來最大洗錢案之一，逮捕10名嫌犯，其中3人為中國公民，另7人雖是賽普勒斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，但也被發現持有中國護照。

「南華早報」今天報導，柬埔寨、塞普勒斯及南太平洋島國萬那杜的護照，都是中國非法分子必備的新工具之一，讓他們能跨境移動、避開坐牢，並將電話詐騙、線上賭博等非法所得進行洗錢。

新加坡近期破獲一起大型洗錢案，當局查獲價值高達新幣18億元的資產，並逮捕10名嫌犯。報導指出，「販賣國籍」的現象在爆出這起案件後，再度引起關注。

此案也揭露擁有其他國家的公民身分如何讓許多來自中國的通緝犯「消失」或以新身分繼續從事不法行為。

聯合國毒品暨犯罪辦公室東南亞及太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「輕易取得國籍及護照能讓個人移動、遷移，特別是在東協地區。」

他說，顯而易見的是，許多人利用不同名字、有些人還用不同的生日，通過邊境檢查，這也有助公司註冊。

新加坡檢察官指出，這起洗錢案的其中一名主嫌蘇海金被發現與位於不同國家的公司都有關聯，且手中可能有柬埔寨、土耳其、塞普勒斯、聖露西亞及中國等5本護照。

星國當局目前扣押蘇海金及妻子持有約1.7億美元（約新台幣54億元）的資產，據信其中多數來自菲律賓線上賭博的非法所得。目前受到調查的資產還包括位於英國倫敦價值近6000萬美元的房產。

據報導，在柬埔寨，花30萬美元就可以成為公民，這跟在柬埔寨境內設立線上賭博平台或詐騙中心而獲取的非法所得相比，金額小得多。專家指出，不法分子獲取的贓款足以讓其中的主要罪犯購得多重國籍。

塞普勒斯在發現該國公民身分被包括來自中國的全球犯罪分子濫用後，已於2020年停止以公民身分作為投資250萬美元的報酬。

萬那杜則是對13萬美元以上的投資者提供公民身分及護照，該國護照享有赴96個國家及地區的免簽待遇，包括英國、新加坡及香港。萬那杜政府網站指出，「由於個人非法及不合理活動」，已撤銷約30人的公民身分。

許多在東南亞被捕的中國逃犯都被發現持有上述國家的護照。