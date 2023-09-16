韓國超人氣女團BLACKPINK近期因4人合約到期是否續約話題不斷，甚至有Lisa二度拒絕續約傳言，讓所屬YG娛樂股價大跌。BLACKPINK於今（16）、明（17日）兩天在首爾巨蛋舉辦演唱會安可場，被外界瘋猜可能是4人最後合體；怎料，Lisa今晚打扮又惹議，看似下身只穿安全褲上台遭網友罵翻。

BLACKPINK的「BORN PINK」世界巡迴演唱會橫跨34個城市共64場，在全球創下驚人票房及讓不少地區大賺觀光財，影響力驚人，今明在韓國首爾巨蛋舉辦安可場，替這次的世巡劃下完美句點。2場演唱會人數都爆滿，網上也流出許多現場畫面，其中近日話題人物Lisa穿著慘遭放大檢視又惹爭議。

原來Lisa在最後幾場的演唱會打扮，遭到網友質疑為了瘋馬秀「試水溫」，尺度越來越18禁，下身一次比一次短，甚至還有露出屁股蛋，連團員Jisoo和Jennie都直接在舞台露出驚訝表情，粉絲更是看暈了，一度引起撻伐；怎料，Lisa今晚不只穿了超短粉色迷你裙，還在安可時疑似直接穿安全褲上台，讓網友不禁感嘆，「Lisa已經回不去了」。

據悉，BLACKPINK從出道至今7年時間人氣居高不下，4名成員也各自有粉絲擁戴，最近卻面臨合約到期團體可能解散的狀況，她們是否續約更是演藝圈大事。網瘋傳Lisa二度拒絕續約的消息，且YG娛樂股價立刻面臨跌勢，也讓公司針對Lisa是否續約做出回應，透露「尚在討論中」。