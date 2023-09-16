蘋果近日宣布推出全新iPhone 15系列機種，讓不少人直呼想換機。一位使用蘋果手機的男子分享，他持有iPhone 14 Pro至今8個月，沒想到電池健康度卻剩下89%，忍不住直呼「這也掉太快了吧」，貼文曝光後釣出一票果粉分享電池健康度。事實上，3C達人Tim哥就曾說明，「別讓手機發熱發燙」就是維持良好電池健康度的關鍵。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他的iPhone 14 Pro才用了8個月，不過電池健康度卻只剩下89%，讓他感嘆，「這也掉太快了吧，感覺電力明顯衰退，我還要再戰4年捏」。

對此，許多果粉紛紛回應自己的電池健康度，「我才用1年，電池健康度88%」、「14 Pro去年10月底購入已經90%」、「14 Pro 9個月了還在100%，沒換過電池，有固定玩4款遊戲」、「14 Pro Max現在剩88%…跟容量有關係嗎？512G」、「14 Pro今年11月滿1年，原本是100%，是最近邊充邊用太兇，就掉了3%，個人使用心得：只要不要一直邊充邊用和開啟很耗電的程式，正常使用基本上100%要掉1%是有點難度的」。

據本站過去報導，Tim哥曾在在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」說明，影響電池壽命的不是長時間使用，而是「高溫發熱」，維持良好電池健康度的關鍵就是不要讓手機發燙，平時電量維持在40%至80%，隨用隨充，保持少用快充、關機充電，就能讓手機電池更長壽。