2023新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」於16日進行激烈的最終10強決賽，在海祭大舞台爭奪海洋旗的榮耀，總獎金更高達60萬元，而今晚也特別邀請到2019年「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團「OverTone」、「老破麻」、「KASILAW鹹豬肉」擔任大舞台演出嘉賓。而最終大獎「海洋大賞」由6人團體「烏流oo-lâu」奪下，順利抱走獎金40萬元以及海洋旗。

新北市觀旅局表示，今年獲得海祭決賽入場券的10強樂團包含：「Hbun河紋樂團」、「Mace'Pa X Lalan」、「Resa Club」、「Tickle Tickle」、「YILITH」、「行樂人The Yolo」、「桑尼Sonnie」、「烏流oo-lâu」、「夢岸樂團」、「障礙未遂」（按筆畫順序排列），許多樂團都具有豐富的經驗，音樂風格十分多元，每一團皆使出渾身解數盡情表演。

觀旅局説，決賽現場邀請到臺北流行音樂中心董事長黃韻玲、65 Avenue Entertainment營運總監曾長青、帶領臺灣搖滾樂走向市場並充滿傳奇色彩的刺客樂團團長袁興緯、三金得主乱彈阿翔，以及第五屆海洋獨立音樂大賞獲獎團體蘇打綠團長阿福，以音樂作品之原創性、團隊表現、樂手技巧、舞台魅力、獨特風格及商業潛力等多方向角度遴選出獲獎團體。

新北市副市長陳純敬也親臨貢寮國際海洋音樂祭活動現場頒獎，同時2019年「海洋大賞」得獎樂團「KASILAW鹹豬肉」也將最高榮耀的海洋旗傳承給今年「海洋大賞」得主。而最終「海洋大賞」由「烏流oo-lâu」奪下，可得獎金40萬元以及海洋旗；「評審團獎」則由「Hbun河紋樂團」奪得，可得獎金15萬元；而「海洋之星」獎則是由「YILITH」拿下，可得獎金5萬元。

而活動也特別安排歷屆「海洋獨立音樂大賞」得獎樂團輪番獻唱，包含OverTone、老破麻O.S.D、KASILAW鹹豬肉以及八十八顆芭樂籽與隨性Random合作演出，特別具有傳承意義，小舞台也邀請貓咪庫瑪拉、Traveller旅人、八青哥、五五身、非人物種及夕陽武士等樂團，以及多位17人氣創作LIVER與民眾近距離互動。

17日是海洋音樂祭活動最後一天，小舞台將由辣鄰居、偏執狂、打倒三明治、阿橘、筋斗雲樂團及守夜人帶來演出，大舞台則邀請17人氣創作LIVER、神棍樂團、放客兄弟、傻子與白痴、getsunove（泰國）、老王樂隊以及金曲得主葛西瓦與Matzka壓軸表演，樂迷們千萬不能錯過。

更多活動資訊請上新北市貢寮國際海洋音樂祭官網、新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。