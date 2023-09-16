新華社報導，中國國務院總理李強16日下午在廣西南寧會見來華出席第二十屆中國－東協博覽會的印尼副總統馬魯夫。李強表示，願同印尼進一步對接發展戰略，推動高品質共建「一帶一路」，重點抓好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。馬魯夫表示，願加強印中在區域和多邊事務中的協調配合，相互支持，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階。

李強表示，習近平主席同佐科總統前不久在成都會晤，為中印尼雙邊關係發展指明了方向。中方願同印尼落實好兩國元首重要共識，加強政治互信，堅定相互支持，開展更高水準的戰略合作，不斷提升兩國命運共同體建設的品質、水準與實效，打造發展中大國同舟共濟、攜手並進的樣板。

李強指出，中方願同印尼進一步對接發展戰略，推動高品質共建「一帶一路」合作不斷深入，重點抓好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設，同時打造更多高標準、可持續、惠民生的合作項目，結出更多共贏碩果。雙方要密切教育、文旅、青年、體育等領域交流合作，厚植人民情誼。中方願同印尼加強多邊協作，共同維護東協團結和中心地位，維護東亞合作正確方向，為地區和全球發展注入更多穩定性和正能量。

馬魯夫表示，印尼和中國交往密切，合作潛力巨大。印尼感謝中方對印尼擔任東協輪值主席國的支持，願同中方深化經貿、人文等領域合作，加強在區域和多邊事務中的協調配合，相互支持，推動兩國全面戰略夥伴關係邁上新台階，共同構建人類命運共同體。

中國國務院祕書長吳政隆參加會見。