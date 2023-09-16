女星賴佩霞確定成為郭台銘副手，參選2024總統大選，15日她宣布因個人因素辭演舞台劇《蘑菇》，導致劇團取消整檔演出，並開放全額退票，今（16日）負責製作《蘑菇》的動見体劇團也發聲明，向已經購票支持《蘑菇》的朋友致上歉意。

動見体劇團發文感謝每一位透過各式管道向劇團和《蘑菇》表達支持和溫暖的朋友，並表示「對於賴佩霞女士11月未能與《蘑菇》劇組共同完成此檔期演出的決定，我們感到萬分可惜。」

因為《蘑菇》是劇團相當重視的作品，因此希望可以有更充裕的時間重新組織創作，「以最完整的樣貌呈現在觀眾面前，也是敝劇團對此作品的尊重。」並強調已經展開後續的規劃和保障措施，一定會對劇組成員負起相關責任。

「對於所有劇組成員付出的心力，我們感謝至深，期間蒙受的壓力跟影響，實非劇團本意，同時也向夥伴們，跟已經購票支持《蘑菇》的朋友致上歉意」，表示本檔期停演的決定，非任何人、任何單位樂意所見，「建立健全的工作環境跟制度，是劇團一直致力的目標跟原則，再次感謝各界的支持與關心，動見体會繼續創作出精采的作品跟各位見面」。