國民黨總統參選人侯友宜美東時間15日晚間「巧遇」紐約市長亞當斯，國民黨副主席夏立言透過人脈促成這場本來不在行程上的會面。前立委郭正亮稱由此可見國民黨在美國的「自然人脈」比民進黨深遠，對此，侯友宜美東時間16日上午受訪時表示，國民黨人才濟濟，有很多好朋友。

亞當斯據說不會特地見外賓，過去蔡英文總統跟副總統賴清德過境紐約也未見到亞當斯，侯友宜此次訪美原先也未有此行程，15日晚間卻在夏立言促成下，讓兩個同樣是警察轉當市長的兩人「巧遇」到了。據悉，夏立言透過在美台灣友人，聯繫上一名與亞當斯熟識的大陸人，互相聯絡確認後才促成這次「巧遇」。

郭正亮說，民進黨執政7年，經營美國關係都是靠錢和美方反中情緒，「自然人脈」這部分還是國民黨比較深遠，夏立言此次跟著訪美就是因為夏在美國有很多熟人。

侯友宜表示，他非常謝謝友人的安排，他跟亞當斯彼此都是警察出身，所以互相打氣、加油，互相祝福，都會朝共同的目標邁進，他們都是警察出身，能體會警察的辛苦，又是警察轉當地方首長，所以告訴他攜手面對挑戰，一起互相加油打氣。

對於郭正亮的說法，侯友宜表示，長期以來國民黨和美國的關係一直保持密切合作，很多在美國的友人們，也長期和國民黨感情沒變，這次他到美國，很謝謝長期保持友好關係的美國友人們，一直都非常關心台海問題、台灣發展。