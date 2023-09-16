動畫《天竺鼠車車》撥出後一砲而紅，更登上2021年YouTube台灣年度熱門影片冠軍，然而主角「馬鈴薯」本尊天竺鼠TSUMUGI，卻在16日傳出不幸消息，飼主證實TSUMUGI因肺炎不幸過世，讓粉絲都心碎。

TSUMUGI飼主見里瑞穗，就是《天竺鼠車車》導演見里朝希的姊姊。16日上午，瑞穗在X(原退特)貼出一系列與TSUMUGI的生活點滴，並用手寫信表示，TSUMUGI先前由於無法咬合，必須灌食，健康每況愈下，之後又感染肺炎，在上個月病情惡化離世。

見里瑞穗表示，感謝所有觀看《天竺鼠車車》而認識TSUMUGI的粉絲們，TSUMUGI是讓她永遠驕傲的兒子。4分鐘後導演見里朝希也證實消息，表示「沒有TSUMUGI，就沒有天竺鼠車車這部作品」，會讓他在作品中永遠活下去。

《天竺鼠車車》看似成本低廉，事實上背後製作過程相當驚人且繁瑣，見里朝希曾於官網透露，製作團隊包含他在內僅有4人，每天製作進度約4至5秒，遇到困難場景時，1天的工作進度甚至達不到成品1秒，片中角色配音，也全是由天竺鼠們「親自」發聲。動畫導演黃勻弦表示，這部逐格動畫成品短短1秒背後，就要拍攝12張或24張照片，綜合成本及製作耗時，使逐格動畫相比電腦動畫作品更為少見，篇幅也更短，「逐格動畫製作時間，多是以『年』起跳，也很考驗經驗。」