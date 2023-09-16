土耳其是歐盟候選國已經長達24年，歐洲議會（EU Parliament）最近公布對土耳其的報告，內容基本上再度阻撓了土耳其加入歐洲聯盟（EU）的進程，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週六（16）表示如果有必要的話，安卡拉可以與歐洲聯盟「分道揚鑣」。

據《路透社》16日報導，該報告在本週早些時候被通過，指出在當前情況下，土耳其加入當前27個成員國所組成的歐洲聯盟的程序無法恢復，-艾爾多安呼籲歐盟探索「一個平行且現實的框架」來建立與安卡拉的關係。

土耳其已經是歐盟的正式候選國長達24年，但近年來，由於歐盟認為土耳其對人權的侵犯和法治狀況感到擔憂，加入談判陷入停滯。

艾爾多安在前往美國之前對記者表示：「歐盟正試圖與土耳其疏遠。我們將對這些發展進行仔細評估，如有必要，我們可以與歐盟分道揚鑣。」

此外，土耳其外交部本週早些時候表示，歐洲議會的報告包含無根據的指控和偏見，對國家與歐盟的關係採取「膚淺且缺乏遠見」的方式。