進口巴西蛋再引發爭議，台農蛋品公司日前承認日期誤標，食藥署表示，該批進口蛋品總共上架2000盒，預計可回收600到900盒。有一份網路民調16日起針對「食藥署證實2000多盒期效不實巴西蛋，截至16日晚間，恐只能回收600-900盒，其餘恐下肚，你怎麼看？」進行調查，94%的網友認為，「農業部長陳吉仲不顧人民食安，應該下台」。

YouTube頻道《野電視94強》16日針對「食藥署證實2000多盒期效不實巴西蛋，恐只能回收600-900盒，其餘恐下肚，你怎麼看？」發起網路投票，截至16日晚間已有12000人參與投票，94%的網友認為，「陳吉仲不顧人民食安，應該下台」；6%的網友認為，「我覺得陳吉仲可以不用負責，不是陳吉仲的錯」。

網友紛紛說，「一次又一次，真佩服台灣人民忍耐性」、「有夠夭壽」、「沒人負責下台嗎？」、「真無奈，要是國民黨官員早就下台一鞠躬，無地自容，但我們這位哭哭部長，用鏟土機怎麼鏟，就是不動如山，好眷戀這職位，因為職稱太迷人了」、「下台！追刑責！」

還有網友說，「早已經不吃蛋，等過半年再吃吧」、「勇敢的台灣人..核食、萊猪、黑心雞蛋...萬物皆可吃」。