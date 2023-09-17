「不老男神」林志穎10年前帶著4歲大兒子參加親子實境秀《爸爸去哪兒》，父子互動廣受觀眾喜愛，儘管外界認為Kimi完全可以出道當童星，但林志穎想保護孩子，便鮮少讓Kimi出席公開活動。林志穎日前在臉書發文祝賀Kimi滿14歲，更曬出與3個兒子合照，從背影發現Kimi身高已超過172公分的他。

林志穎15日在臉書發文祝福大兒子Kimi滿14歲生日快樂，有感而發地想起10年前帶著Kimi錄製《爸爸去哪兒》的珍貴回憶，當時Kimi還在大家的祝福下慶祝4歲生日，如今回頭看之前照片，「在爸比的心理（裡）你永遠是那位可愛純真的小Kimi」。

林志穎與大兒子Kimi並肩站一起，14歲的Kimi身高已經比172公分的他還要高。（圖／摘自林志穎 Jimmy Lin臉書）

從林志穎隨文附上一系列與Kimi的同框合照，除了剛出生和小時候上節目的時期，還有一張林志穎與3個兒子的合照，即使只是背影，都能看出14歲Kimi身高已經超過林志穎；林志穎也驕傲地說，「現在的你（Kimi）漸漸長大了，長的比爸爸媽媽還高大，已經是一位大哥哥」，更稱讚Kimi懂事、乖巧和會照顧弟弟們。

48歲林志穎與名模陳若儀結婚超過13年，育有大兒子Kimi、雙胞胎兒子Jenson和Kyson，一家五口相當幸福美滿；而Kimi近照雖然只有背影，但大票網友都認為他遺傳父母優良基因，現在身高更超過172公分的林志穎，將來一定是個高顏值帥哥。