印尼首都周六（16日）晚間發生大火。位於雅加達市中心的國家博物館（National Museum，也稱大象博物館）在當地時間晚上大約8時冒出火焰，烈焰沖天。印尼媒體報導，當局出動至少8輛消防車、32名消防員搶救，然而火勢猛烈，一時難以控制。據傳起火原因可能是短路。
根據印尼國營電台「印尼之音」（VOI）報導，雅加達首都特區消防救援服務負責人古納萬（Satriadi Gunawan）證實，國家博物館周六晚間發生火警，據悉火舌已吞沒園區A棟建物。關於起火原因，則待大火撲滅後調查。
印尼《羅盤報》報導，據雅加達中區消防與救援部門負責人里札爾（Asril Rizal）表示，博物館後方正在興建中的C棟建物有一處工程發生短路，可能是釀災原因。
據雅加達警方報告，火災發生時，博物館正在進行保全人員點名，晚間7時58分左右，園區修繕中的大樓方向發生爆炸聲，警報聲立即響起，火勢迅速朝A棟蔓延。到場執勤的消防車已從8輛增為13輛，消防員由32人增為52人。至於館內有哪些東西燒毀，此刻無法確認。據悉已有部分建築、圍牆倒塌。
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