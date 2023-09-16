印尼國家博物館16日晚間發生大火。

印尼首都周六（16日）晚間發生大火。位於雅加達市中心的國家博物館（National Museum，也稱大象博物館）在當地時間晚上大約8時冒出火焰，烈焰沖天。印尼媒體報導，當局出動至少8輛消防車、32名消防員搶救，然而火勢猛烈，一時難以控制。據傳起火原因可能是短路。

根據印尼國營電台「印尼之音」（VOI）報導，雅加達首都特區消防救援服務負責人古納萬（Satriadi Gunawan）證實，國家博物館周六晚間發生火警，據悉火舌已吞沒園區A棟建物。關於起火原因，則待大火撲滅後調查。

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Terjadi kebakaran bagian belakang Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 September 2023.



Api berhasil dilokalisir perambatannya yang dinyatakan pukul 20.40 WIB oleh 13 unit (11 unit Jakarta Pusat serta 2… pic.twitter.com/FvWmVqIgIJ — Bang #NalaR ®️ ☕ (@Paltiwest) September 16, 2023

Museum Nasional Kebakaran, Bagian Belakang Bangunan Ambruk



Berdasarkan laporan sementara, kebakaran Museum Nasional terjadi sejak pukul 20.00 WIB, atau saat petugas menerima berita tersebut.



Pengerahan awal dengan 7 unit mobil damkar dan 21 personil melakukan pemadaman sejak… pic.twitter.com/rmj30rpBdR — Cak Khum (@CakKhum) September 16, 2023

印尼《羅盤報》報導，據雅加達中區消防與救援部門負責人里札爾（Asril Rizal）表示，博物館後方正在興建中的C棟建物有一處工程發生短路，可能是釀災原因。

據雅加達警方報告，火災發生時，博物館正在進行保全人員點名，晚間7時58分左右，園區修繕中的大樓方向發生爆炸聲，警報聲立即響起，火勢迅速朝A棟蔓延。到場執勤的消防車已從8輛增為13輛，消防員由32人增為52人。至於館內有哪些東西燒毀，此刻無法確認。據悉已有部分建築、圍牆倒塌。