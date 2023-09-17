過去只有英國颱風戰機（Eurofighter Typhoon）可以攜帶「硫磺」（Brimstone）空對地飛彈，不過英國皇家空軍（RAF）現在擁有第2架能攜帶和發射「硫磺」（Brimstone）的飛行平台，但他不是戰鬥機而是「九頭蛇」Hydra 400噴射無人機。

具《保加利亞軍事新聞網》（Bulgaria military）15日報導，硫磺飛彈是英國軍隊主要使用的先進行空對地飛彈。它設計用於打擊和摧毀裝甲車輛、水面艦艇和快速移動目標，接戰距離為12至60公里，相當不錯。在此之前，只有2種不同的平台發射方式，分別是颱風戰機從空中發射或者從地面發射，烏克蘭正在使用地面發射版本來對抗俄羅斯軍隊。

We are showcasing our latest cutting-edge technology at @dsei_event 🇬🇧 including the Hydra 400 drone.



Capable of intelligence gathering, surveillance and targeting, it can also carry lethal Brimstone missiles.



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來自九頭蛇無人機公司（Hydra Drones Ltd）的Hydra 400是新一代重型無人機，利用混合推進機制的獨特優勢。憑藉其緊湊且便攜的設計，這款高效的無人機可以方便地運輸在貨卡或是多用途車輛的貨斗中，可以在短短6分鐘內組裝並起飛。

@DMBrookfield Brimstone missile weighs 50kg, is 1.8 metres in length and has a 180mm diameter

3 on a Hydra 400 drone pic.twitter.com/TathjjIans — zeb🇺🇦🇰🇪🇬🇧 (@ritasmay1) September 14, 2023

Hydra 400使用單轉子渦輪噴氣發動機，能夠產生強大的500N牛頓或50公斤推力，這使得Hydra 400無人機籌載力能夠達到最大400公斤，跟使用電池的無人機完全不能比。這樣的籌載力吸引了廠商的親睞，飛彈大廠MBDA將硫磺飛彈給整合了上來，就成了這樣特別的飛彈攻擊載台。