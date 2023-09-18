大同集團、歐洲能源交易所（European Energy Exchage, EEX）與德意志交易所，昨天聯袂拜會台灣證券交易所總經理簡立忠及台灣碳權交易所總經理田建中，就歐洲碳權的發展及交易制度，與台灣未來碳權發展的方向，交換意見及探討未來可能的合作。

歐洲能源交易所亞洲區總裁Ray Ang Zhi Ru表示，EEX在全球多個國家有許多的當地企業合作，未來在台灣也會尋找有新能源專業經驗的企業，一起合作爭取「淨零碳排」商機。EEX非常高興與像大同一樣志趣相投且具有電力系統及綠電解決方案的公司合作，並且期待未來更密切的合作。

因應全球氣候變遷，鑑於目前全球碳市場最成功的典範是歐洲碳排放交易體系，今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），大同本月13 日與歐陸最著名的能源與碳交易平台歐洲能源交易所，簽署戰略合作備忘錄（MOU），EEX將在淨零碳排的全球議題，和大同集團進行資訊共用、企業服務、共同活動與協同推廣等四大方向進行合作。

大同集團、福華電子、歐洲能源交易所與德意志交易所， 昨天到台灣證券交易所拜會證交所總經理簡立忠、碳交所總經理田建中。大同集團沈柏延總經理表示，台灣再生能源發展多年，具備足夠的能量技術輸出，大同擁有豐富的機電經驗，也將走出台灣滿足東南亞綠電龐大需求。

據指出，歐洲能源交易所與大同集團簽署MOU，即是擇定大同為合作夥伴；在面對CBAM的國際規範，台灣廠商出口歐盟需要碳權證明，大同將扮演相當重要的角色。