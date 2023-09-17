焚燒金紙是臺灣民間祭祀禮俗，但焚燒產生的煙霧衍生細懸浮微粒，連帶影響空氣品質，高市府環保局長期推廣「紙錢集中燒」，並於2023年1月正式啟用2座可移動式紙錢專用環保金爐，不僅大幅降低空污排放量，廢熱還可回收再利用，環保局更鼓勵市民響應「以功代金」，以捐款代替燒紙錢，到四大超商就能輕鬆捐款給社福團體，做環保也兼做公益，累積功德、幸福保平安。
每到祭祀傳統節日，民眾透過燒金紙傳達虔誠心意，為減低露天焚燒紙錢對空氣品質影響，也兼顧民間信仰，環保局設計2座可移動式紙錢專用環保金爐，於2023年正式啟用，命名「平安」、「如意」，祈願高雄事事平安如意。
可移動式紙錢專用環保金爐 廢熱可回收再利用
2座創新環保金爐具有「移動式設計」、「耐高溫空污防制設備降低排放」及「廢熱回收再利用」等特性，其中平安金爐位於南區資源回收廠；如意金爐位於仁武垃圾焚化廠，每年可焚燒處理共計2,200公噸紙錢。透過仿貨櫃型式的可移動式設計，增加處理機動性；而旋風集塵器搭配耐高溫陶瓷濾管設計，有效將金爐年空污總排放量（含粒狀污染物、氮氧化物、硫氧化物及一氧化碳）由9.36公噸大幅降至1.02公噸，削減率達90%。
特別的是，2座環保金爐產生的廢熱，可回收再利用供爐區內簡易設備發電。以連續24小時操作估算，每年可減少約20萬度電力操作需求。依照台電111年公告，每減少1度電使用，可減少0.495公斤CO2當量，換算環保金爐每年減少約99噸CO2當量排放。
環保局簡任技正許錦春說：「最希望大家不要燒紙錢，但若真的要燒，就交給我們燒！」紙錢集中燒能提高效率及減少空氣污染，環保局除延續於春節祭祖暨天公生、清明節及中元節等三大節日紙錢集中燒收運服務外，今年起擴大推廣「平日紙錢集中燒收運服務」，統計今年上半年度紙錢專用金爐已共計燒化約517公噸。
市民朋友於祭祀活動時，想參與紙錢集中燒，可透過專線電話07-7336952或線上填寫「紙錢集中收運申請表」，環保局受理後，會統一協調相關專案計畫，派遣專車收運，並載運至2座紙錢專用爐進行燒化；如有大量紙錢收運需求（超過1,000公斤以上），可事先聯繫環保局申請自行載運至紙錢專用爐。環保局也特別提醒市民，申請收運紙錢請移除易燃物，並確實打包完整，避免在載運過程中因紙錢飛散或不慎起火。
「以功代金」四大超商方便捐 環保又可做公益
除推行紙錢集中燒，環保局還攜手7-11、全家、萊爾富、OK四大超商，鼓勵民眾參與「以功代金」，以「捐款做功德」替代舊有的「實體紙錢焚燒」，市民可隨時至超商據點的電子通路平臺，點選「高雄市以功代金」，填寫個人資訊即可，步驟簡單便利。期望兼顧文化傳統與維護空氣品質，讓高雄積極朝「淨零減排」城市的目標邁進，實現綠色家園好生活。
據統計，自民國95年推廣「以功代金」以來，捐款金額從18萬元上升到民國105年的93萬元，民國106年更開創全國導入四大超商電子通路平臺為捐款管道先例，提高捐款普及性及便利性，擴大民眾參與度，捐款金額大幅增加至233萬元，並於民國109年突破300萬元大關。近年受到疫情影響，捐款金額雖呈現減少，預估今年仍有120萬元，約可減少12公噸紙錢燒化量。
「以功代金」主要捐助對象為政府登記立案的社福團體，參與對象逐年增加，由106年度15家增加至112年6月底的22家社福團體。市民捐款時可選擇自己要捐助的單位。包括提供植物人安養的創世社會福利基金會、關懷兒童少年的家扶基金會、幫助身障孩子的心路基金會、陪伴長者的弘道老人福利基金會等。其他接受捐助的社福團體，包括：以支持兒童早期療育為主的白永恩神父社會福利基金會，針對發展慢飛天使開辦相關課程，提升兒童認知、生活自理、表達能力等，成為弱勢父母背後支持的力量，藉由捐款可支持早療教室穩定開課；高雄市慈善團體聯合總會的助學方案，則致力於協助弱勢家庭學子，減輕求學路上的經濟壓力，促使他們逆境向學、翻轉自己的未來。
•「紙錢集中燒」
收運專線：07-7336952
本文作者：王亭云
(本文摘自《高雄畫刊》2023/09)
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