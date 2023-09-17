美魔女呂文婉2010年與前夫離婚，恢復單身後她扛起照顧女兒Mareen責任，近日她上節目分享離婚後才知道自己當年多傻，她替前夫買了美金保單，想說還是要厚道一點，原本計畫算好一人一半，沒想到時間到了之後前夫竟然全數領走，根本不顧夫妻情分，她更回憶前夫是「庸醫」，先前她身體出狀況都給爛解方，某次她尿道發炎，前夫竟建議要「殺菌」，建議她去泡醋水，越弄越糟。

呂文婉最近上《新聞挖挖哇》分享上段婚姻的悲慘遭遇，她回憶離婚後整理保單，才發現自己竟然所有的受益人都寫「他」，雖沒明說但暗指就是前夫，發現自己當時真的是認定對方、相信對方、也不跟對方記較，後來才明白是真心換絕情，某張美金保單到期後她本來還考慮到前夫，打算一人分一半，未料前夫後來沒問過她，到期後全部拿走，令她傻眼。

【精華版】再轟前夫酷刑伺候！呂文婉被榨乾下體痛爆快昏倒

呂文婉說，後來自己與其求前夫，發生事情不如跟保險公司或銀行求救，她回憶其實自己身體還算不錯，沒有什麼大病痛，唯一常犯的是胃痛，有次她在家裡胃痛到不行，請前夫帶她去看醫生，沒想到對方竟提議她喝牛奶就好，又因為當時住在山上比較遠，無法自行開車去就醫，呂文婉不得不被迫喝了好幾杯牛奶，感覺其實更不舒服，但為了應付自以為是醫生的前夫，只好騙對方已經沒事了。

除此之外，呂文婉還表示有回自己尿道發炎，私密處痛痛癢癢，跟前夫抱怨對方竟然建議她要用一比五的比例泡醋水，更扯的是呂文婉第一時間還照做，她說：「坐下去那一剎那，差點痛到彈起來」，令她回憶根本是滿清十大酷刑，她也不明白當時為何會聽信對方，只記得前夫就是控制慾很強說：「妳現在就做！妳就聽我的就對了！」然而給的都是爛到不能再爛的治療方法，現在回想起來只能罵自己為何總是後知後覺。

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