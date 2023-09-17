前些時候有朋友問小編：妳有看過最近很夯的YouTube短片《山道猴子的一生》？一時之間還真是丈二金剛摸不著頭緒，趕緊上網查資料，一查才知道，這支網路爆紅影片在短短時間內已累積上千萬人觀看點閱，並獲得網友廣大迴響！很難想像這支簡陋的網路梗影片搭配單調的AI配音、粗糙的畫風，竟能在社群網路上掀起一陣旋風，主要原因無非是其帶給人們滿滿的共鳴及真實感。

究竟《山道猴子的一生》在紅什麼？

《山道猴子的一生》內容講述一名薪水37K的便利商店店員山道猴，經常在社群網路上發布自己騎乘重型機車的照片，受到周遭朋友和車友們很大的推崇與讚賞。緊接著，為了滿足自己不斷膨脹的虛榮心，他不惜貸款大手筆進行改裝，甚至花大錢包養把他當「提款機」的女友……；最後，他在情感和慾望裡迷失了自己，並在山道上被撞死，悲劇收場！

《山道猴子的一生》表面上是藉以諷刺「跑山」文化的車圈秘辛，生動刻畫出重機車友的騎行生態，推出之後引發現象級的討論熱潮。

如果仔細探究，這麼小眾、冷門的題材之所以受到矚目，背後反映的其實是時下7年級生以後的「崩世代」年輕人正面臨著與影片主角類似的困境，諸如：低薪、精緻窮、高工時、貧富差距持續擴大及朋友之間借貸引發的情緒勒索等問題，而陷入深深的失落和無力感中，自溺其中，難以抽離。

在《山道猴子的一生》中有不少台詞金句和新觀點引人省思，像是「你不理財，財不理你」、「車速再快，也快不過人生的難題」、「性能再好，沒技術也只是個渣」等，簡單直白卻又讓人印象深刻。此外，片中也提出近來很夯的「精緻窮」這個詞，為了在社群媒體上持續保有「騎重機很帥很酷」的自我形象，山道猴不斷支出超過自己所能負擔的金額，甚至不惜借貸、向朋友借錢。

盤點「精緻窮」5大特點，你中招了嗎？

說到「精緻窮」這個新名詞，先前在小花平台《聰明理財》專欄已有多篇專文深入報導，呼應時下年輕人薪水跟不上消費力，為了維持「生活品質」經常月不敷出，即便沒錢仍然堅持要過高品質的生活。

在《有錢都是用「裝」的！盤點「精緻窮」5大特點，看看你中招了沒？》一文中，為讀者整理出「精緻窮」5大特點做自我檢視，看看自己是否中招了？

特點1、重度品牌迷思，吃、穿、用一定都要名牌。

首先，「精緻窮」最顯而易見的特點是對品牌極度依賴：喝咖啡一定喝星巴克、手機一定要拿iPhone、習慣叫外送回家吃……，以各種理由花錢，平時沒有良好的儲蓄習慣。只是，這樣看似有質感的精緻生活，往往因為過度在意他人眼光而大手大腳花錢、收支極度不成正比，逐漸步入「落魄貴族」後塵：外表看上去有著1個月10萬元薪水的行頭，實際上可能只有1萬元。

特點2、能花錢解決的都是小事，像是近距離叫車、外送等。

呼應上述特點1提到的習慣叫外送回家吃，今天隨手可得的便民服務，像是叫車、外送服務隨叫隨到，在日常生活中確實增加了不少便利性；不過要小心，搭過Uber、高鐵後，可能就回不去坐公車了，又或者已經習慣叫外送回家吃，可能也懶得走路出門吃飯，更不用說特地買回來吃了。長期這樣下去，自然不會認真存錢，也就不會有錢。

特點3、花錢不需要理由，開心花錢不開心也要花錢。

你是不是經常幫自己找各種花錢的理由？「每天努力工作，當然也要開心花錢啊〜」、「人生無常，對自己好一點吧！」、「每天一點小確幸，可以讓自己更快樂！」……，如果你也經常這樣思考，當心你也犯了理財的大忌，建議你：從現在開始，多花點時間整頓好自己的日常，以免陷入「落魄貴族」的泥淖。

特點4、無法克制自己無窮無盡的消費慾望「不買東西好難！」

在「精緻窮」一族眼中，既然都花了錢，為什麼不用到最好的呢？對於他們來說，最難克服的不是如何存錢，而是無法克制自己無盡擴張的消費慾望，看到想要的東西，即便是入不敷出也會想盡辦法去買，往往一次囤了好幾組當季暢銷化妝品或是同時買了好幾雙爆紅聯名鞋款……，就是這種「再窮也不能窮自己」的心態，一步步走向貧窮的深淵。

特點5、沒有儲蓄、理財觀念，購買物品也不看價格。

最後一點也是最重要的，就是要養成良好的儲蓄習慣。就像國內知名理財節目主持人夏韻芬曾經毫不客氣地提醒年輕人：「在沒有存到20萬之前，憑什麼買iPhone？」相較於物質享受，她認為，年輕人更需要做的是存錢，「就算你現在每個月薪水只25K沒有關係，等你慢慢自我增值到30K、40K、50K……，賺錢的能力慢慢增加了，自然可以存下來的錢也就變多了。」

本文章內容僅供參考，並不構成要約、招攬、或任何形式之表示、建議或推薦。