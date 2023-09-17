前台積電高管梁孟松2017年加入中芯後，持續幫助中芯縮小與世界頂端的差距，從28奈米到7奈米不到十年就完成，助攻華為推出5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro震撼全球。事實上，梁孟松在台積電後期並不愉快，曾當庭泣訴被貼上標籤，為台積電賣命16年卻被逼離開，尊嚴受損實在太難堪。

梁孟松離開台積電後轉投三星，當時三星卡關在28奈米轉向20奈米的困境，在梁孟松建議下直接從28奈米升級至14奈米，取得成功後從台積電手上搶走蘋果A9處理器首批訂單，三星也成為蘋果的供應鏈夥伴之一，台積電股價受到重創。

此後，台積電向梁孟松提起訴訟，指控其洩漏台積電的營業秘密給三星，經過長達四年的訴訟，最高法院判決梁孟松不能以任何方式繼續為三星提供服務，史上第一次限制企業高階主管競業禁止期結束後，仍禁止赴競爭對手公司任職。

工商時報報導，梁孟松出庭時曾哽咽表示，「我不是言而無信，或者投奔敵營的叛將，那對我的人格及家人，造成很大傷害。」話鋒一轉，他也吐露在台積電後期所受的委屈。

梁孟松提到，台積電在未經我同意下，發佈人事命令，使得我無法面對公司所有認識我的人，且出國回來辦公室被改裝成4個工程師的辦公室，長達8個多月的時間不敢去餐廳吃飯，「高層要我離開研發總部外放歐洲，這件事我不能接受，我感到被欺騙、被侮辱，對台積電貢獻很多，這件事，我沒面子。」

黯然離開台積電，梁孟松在台積電的主要競爭對手三星、中芯展長才，彷彿是為了「報復」台積電，戰友楊光磊用一句話形容梁孟松，或許就是最好的寫照，「梁孟松用生命在做事，拚盡所有力氣，要證明自己有能力，不要被別人看不起。」