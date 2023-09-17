台股八月營收公布，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高；隨NB／PC補貨、汽車零組件將進入旺季、塑化產品也止跌，次族群還是有出頭者！（圖/先探投資週刊提供）

台股八月營收公布，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高；隨NB／PC補貨、汽車零組件將進入旺季、塑化產品也止跌，雖AI相關股拉回，次族群還是有出頭者！

剛公布的上市櫃公司公布八月營收，合計繳出三．三一兆元的成績，月增一．五％、年減七．八％，不但連四月成長，且為今年最高、歷年同期第三高，且目前估計九月出口可能介於年減二％到年增二％，也就是最快九月結束連十二黑並轉正，但基期因素占比較高，十月出口可能再度轉年減，真正由衰退循環逆轉為成長循環的「拐點」，將落在十一月。

九月創高家數有機會續增

雖然八月營收還是衰退，但由於庫存調整已近尾聲，加上蘋果新機拉貨，九月營收應該會較八月成長，第三季營收將較第二季增加，且第四季營收成長幅度將會更大。此外，八月營收創新高家數有五六家，多於七月的四四家，雖少於去年八月的一一五家，主要是去年基期高，但值得注意的是八月營收較七月成長家數有一一四九家，等於超過六三％的公司營收有月增表現，顯示景氣的確逐漸向上，且創今年營收新高的公司也增多。

展望九月，法人認為庫存調整已近尾聲，近期包括景氣燈號分數增加，且外銷訂單衰退幅度收窄，加上九月有蘋果新機拉貨效應，創高家數應有機會再成長。

當然美中經濟影響台灣景氣，美國景氣的確是好，物價也上漲，不過去年基期已墊高，一般預期八月通膨率不再創高機率大，所以預計九月將不升息，頂多十一月再升息一次。近期美元指數走強，亞洲貨幣貶，但是當人民幣創下十六年來新低七．三四九，中國人行十一日午間宣布，召開全國外匯市場自律機制專題會議，強調金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，且傳出人行九日已召集各家銀行「喝咖啡」，特別提醒部分銀行購匯規模偏高的問題，以期緩解人民幣下跌壓力。

但是中國經濟成長三頭馬車─外資投資、內需及房地產雖反彈，但並不很強。而人民幣從貶破六．九以後就開始見到政策喊多，但是依舊貶破七．三關卡，預估調整時間需較久；倒是日本發聲，通膨率若超過二％，零利率政策可能微調，日圓也止貶，使得亞洲貨幣這波貶值趨緩，但要逆轉大幅升值機率不大，年底前可能是貶貶停停。

特別是美元走強，而國際油價七月以後在產油組織一再減產下，價格慢慢從七○．四美元彈升至八八美元，彈幅達二三％，將削減一般百姓購買力，進而延緩景氣復甦。

籌碼沉澱後有利再攻

外資八月賣超台股一二四○億元、九月份又賣超五○六億元，第三季以來賣壓沉重，雖然今年累計仍買超台股約五百億元，但實際總買超金額已大幅縮減，對於台股自然壓力較大。但是台股八月月線僅收跌五一○點，今年依舊上漲十六％左右，主要是市場資金相當多，尤其是近幾年興起的ＥＴＦ，投入股票市場規模金額超過一．三兆元以上，所以也可以看到投信可以連續買超近三十個交易日。

不過，最近需要面對原本高持股的ＥＴＦ賣壓，因為這次不少規模夠大合計超過五千億元以上的ＥＴＦ，持股幾乎有超過一半是ＡＩ供應鏈相關股，包括廣達、技嘉、華碩、緯創、英業達、緯穎、光寶科等，當股價高漲時，對於以高殖利率選股的ＥＴＦ，將面對殖利率變低換股現象；再者國內投信旗下的科技基金，除了台積電、台達電、世芯ＫＹ、創意…等外，也持有相當多的ＡＩ代工股。一旦有一方面籌碼出現鬆動，就可能必須接受賣壓測試，尤其當這些個股的融資張數今年累計增加五至十萬張，未來若要出現第二段上漲，就必須先經過籌碼以及周ＫＤ值沉澱、下降的時間或空間整理。

所幸就如同美國科技股一樣，輝達、超微股價拉回，但是谷歌、亞馬遜、臉書、戴爾等姿態還是很高，這次美國強漲，特斯拉扮演功臣，摩根士丹利看好特斯拉Dojo超級電腦前景，提高特斯拉目標價至每股四○○美元，就是還有六成上漲空間，推動特斯拉周一股價飆升逾十％。

特斯拉於今年七月開始投產用於訓練自駕汽車人工智慧（ＡＩ）模型的超級電腦，並計畫到明年為止在Dojo超級電腦上投入超過十億美元。摩根士丹利分析師表示，特斯拉的Dojo將推動自駕計程車（robotaxis）及其軟體服務的普及，有望推動市值提高近六千億美元、或七六％。而臉書也發表大型運算模型，加上微軟部分，這些都是輝達主要客戶，所以輝達未來仍具一定上漲潛力。

另外眾所矚目的安謀（Arm）ＩＰＯ已獲得十倍超額認購，搶手程度可見一斑。安謀在ＩＰＯ申請文件中表示，尋求以每股四七美元到五一美元的價格發行股票，以此預估Arm本益比超過七十倍左右，台積電將參與認購。Arm以高本益比掛牌，該公司也以ＡＩ公司自居，刺激台股矽智財族群做調升本益比上漲，先前調升今年營運目標的世芯ＫＹ股價領先創歷史新高，看來後面還是有戲！

PC/NB族群可望補漲

特別是ＡＩ伺服器下游代工族群，九月以後將開始大量出貨，加上蘋概供應鏈出貨，推估九月台灣出口將明顯上升，預估第四季會是今年營收表現最好一季。

而基期較低的PC/NB的相關公司如聯陽、聯發科、義隆、致新、旺矽、譜瑞ＫＹ、信驊等也具有補漲可能。

另外可以特別注意，ＡＩ伺服器供應鏈相關的散熱、機殼族群如：營邦、勤誠；散熱的雙鴻、奇鋐、建準、高力以及ＣＣＬ的台光電、聯茂、台燿；ＡＢＦ的欣興、南電等中小型股，法人有認養，且融資張數這次大漲中並未大量增加，若拉回至季線附近，可以注意。

至於汽車，中國汽車市場三月份汽柴油車大幅殺價促銷，擔心電動車快速取而代之；七月則換電動車降價，除特斯拉帶動降價外，中國為救經濟，從電動車下手，並延長購置稅減半一年以上，於是又換電動車殺價，累計今年前八月批發銷量五○八萬輛、年增三九％。而中國政府持續推廣提振汽車消費的政策，二○二三年大陸整體汽車市場預估銷售量維持二七六○萬輛，年增二．七％，較美國多出一千二百萬輛以上。

由於汽車是火車頭行業，政府減免稅率促銷，加上拉抬汽車股價，如上汽、一汽、長城汽車、風神、比亞迪。另一方面壓低電池價格，所以寧德時代、贛鋒鋰業股價走低，惟傳統零組件如鈑金、保險桿、輪胎等，是基本必需品，反未在殺價行列，所以售後維修、水箱、車燈等賠錢壓力就不會那麼大。

至於全球第二大市場美國，也加緊補助電動車購買，符合資格者每輛將補助七五○○美元，今年預估整體將銷售一五二○萬輛，年增超過一成。中美兩國汽車銷售同步增加，對於ＯＥＭ零組件供應商是正面的。

台灣汽車銷售還是很好，不管是國內或進口車大都表現不錯，諸如代理ＢＭＷ及保時捷的汎德永業，就說後面還有更多車到港，明年依然看好。上半年ＥＰＳ已達十一．七六元，全年有機會突破二○元以上。股價逢低可留意。

計畫二次擴產的中華車，受到旗下ＭＧ熱賣，銷售量屢屢創高，預估包括三菱系列，未來每月銷售超過五千輛、僅次於和泰車；和泰車上半年ＥＰＳ達二一．七四元，幾乎是過去一年三分之二獲利，今年每股似有向四○元以上創歷史新高挑戰可能。

汽車ＡＭ公司淡季不淡

供應中華車車架的江申、保險桿的東陽、車燈的帝寶、堤維西業績也有挹注。這次公布八月營收，耿鼎、堤維西、劍麟、皇田、胡連、欣銓等，不是創今年新高就是歷史新高。上述這些汽車零組件公司今年營收都較去年同期成長。

其中最整齊的是汽車ＡＭ相關公司，東陽、帝寶、堤維西、耿鼎等，八月營都創今年新高，國內保險桿及鈑金龍頭東陽指出，第三季淡季不淡；其中，ＡＭ業務依舊強勁且優於預期，尤其美國汽車零組件商機龐大，隨著美國最大產險公司 StateFarm調整賠付策略，恢復擴大採用非原廠碰撞零件來賠付，實施地方從去年不到十州，到今年幾乎二分之一州別採用，未來也可望把賠付零件項目擴大至其他ＡＭ零件，預期市場對ＡＭ副廠件的需求將大幅提升。

原先停止採用台灣ＡＭ附件的美國StateFarm大保險公司，逐漸恢復採用ＡＭ，不管是車燈、保險桿、鈑金件等業者又見藍天，東陽、帝寶、堤維西、耿鼎等去年獲利已創近五年最高，帝寶ＥＰＳ更達十．八六元，本世紀首度每股賺超過十元。

東陽認為第四季以及明年第一季一向是北美ＡＭ出貨旺季，第二季單季ＥＰＳ一．二八元、第三季雖是淡季但是ＡＭ出貨創高，加上台幣貶值超過二％的匯兌收益，單季八月稅前盈利達四．二七億元，創歷史新高，法人預計本季ＥＰＳ約一．五八元，前三季為三．七元，第四季進入旺季，理論上ＥＰＳ將更高，預估今年ＥＰＳ將有機會超過五．三元，創歷史新高，股價領先創歷史新高七六．四元，隨旺季來臨有機會向九十至一百元挑戰。

一旦帝寶及東陽股價創新高，對於低價且上半年ＥＰＳ堤維西一．三三元、耿鼎○．七五元，下半年營收也有近一步走高機會，股價就具有大量翻滾拉升可能。

《先探投資週刊2265期》

電動車採用的二極體台半、強茂、朋程，底部逐漸墊高，而姿態最高的是替英飛凌、意法半導體等代工的欣銓，股價即將創新高，上半年ＥＰＳ二．七三元，全年有機會挑戰五．四元，加上高配息，六四元以下可以注意。

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