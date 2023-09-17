兩性專家欣西亞，除了在社群平台暢聊男女私密話題，也會解決有關男女情感問題的疑難雜症，近來收到網友詢問：「男人拿錢出來給小三，難道不是一種愛她的表現?」對此，她不僅給出解答，更強調：「小三其實是男人的悠遊卡」。

欣西亞被網友問到：「如果這個男人對小三只是玩玩的，那他拿錢出來給小三，這難道不是一種愛她的表現」，對此，她解釋正是因為「玩玩」而已，才更需要付錢，而這純粹是補償心態，畢竟男人無法回報小三的真情真意，更給不起欠缺的名分，再加上把對方當成「免洗筷」的心態，給錢就是最好的補償方式。

此外，欣西亞直言表示：「小三其實是男人的悠遊卡」，接著語帶性暗示指出：「他先儲值好了，才能嗶卡通關，閘門才會開，才能仰不愧於天俯不怍於人，盡情刷她的X」，倘若還沒儲值完，閘門就自動彈開，雖讓男人覺得過於主動，但多少還是會覺得有所虧欠，在意識到「免錢最貴」的前提下，下次自然會乖乖掏錢出來。

對於欣西亞一番見解，網友紛紛留言：「我腦公說付錢送禮通通都是為了ㄉㄨ」、「想搞小三及想當小三，自己就要有心理準備」、「元配也要儲值的啊，儲更多」、「玩玩不只是送錢，送昂貴禮物就是一種表現方式」、「視她做的深度而定！可以淺可以深」。