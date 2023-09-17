朱國珍曾是華視新聞台主播，早年主持節目《莒光園地》，甜美、秀氣的外型深受阿兵哥歡迎，被封為「軍中情人」。她的人生遇過喪親、離婚、失業等曲折，所幸勇敢站起，現在是知名作家，二度勇奪林榮三文學首獎。

朱國珍長相貌美，但成長過程不如想像中的亮麗，個性變得沒安全感又敏感，透過文字抒發壓力，奠定未來的寫作基礎。為了減輕父親的經濟壓力，朱國珍考上大學後，積極地把握每個工作機會，曾當過新聞主播、主持人、製作人、空服員，較著名的作品為《莒光園地》，備受阿兵哥喜愛。

莒光小姐朱國珍（左）、朱國榮。（圖／中時資料照）

婚後的朱國珍在職場、家庭之間奔波著，過著早出晚歸的忙碌生活，為了專心照顧兒子，她毅然決然地離開主播台，丈夫卻投資失利，經濟陷入嚴重的困境；屋漏偏逢連夜雨，一手拉拔她長大的父親過世，朱國珍身心狀態都不佳，與丈夫感情也變質。恢復單身後，朱國珍成為單親媽媽，除了給予兒子滿滿的愛，彌補自己童年的缺憾，她也醉心進修，拿到東華大學英美文學研究所藝術碩士文憑，同時也是一名優秀的作家，長篇小說《中央社區》獲《亞洲周刊》2013年十大華文小說、第十三屆台北文學獎年金獎，更連續兩年分別以《Nhari》、《半個媽媽，半個女兒》拿下林榮三文學獎第十一屆新詩首獎、林榮三文學獎第十二屆散文首獎，刷新紀錄。

朱國珍日子過得充實。（圖／FB@朱國珍）

現年55歲的朱國珍，外型保養得宜，時常在臉書分享生活以及文字作品讀後感，日子過得充實、愜意。