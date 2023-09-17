超思專案進口巴西蛋問題連環爆。農業部宣稱的進口數與海關統計數兜不攏，引爆食安恐慌。台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但中央拒給，市長盧秀燕14日透露，衛生局努力透過衛福部拿到部分資料，但得知台中有進口商有進蛋，但倉儲在北部，另桃園也有家蛋進口商倉儲在台中，目前地方密切合作中。對此，台北市議員游淑慧15日在臉書大讚盧，國民黨執政縣市能做的，就全力先做，並批民進黨政府不只保護不了食安，根本就是食安的破口。

盧秀燕說，衛生局除啟動專案稽查外，也很努力透過衛福部拿到部分進口蛋資料，得知台中有進口商有進蛋，但倉儲在北部，今天委託台北市政府做檢查，另，桃園也有家蛋進口商倉儲在台中，今天會替桃園市政府做檢查，目前地方密切合作中，利用現有拿到的片段資料聯合作業，透過縣市專案稽查通力合作，盡量了解進口蛋安全與否。

游淑慧對此在臉書提到，講句不客氣的，民進黨政府不只保護不了食安，根本就是食安的破口，還扯想要捍衛食安的地方政府後腿，因此她替盧秀彥按讚，並強調國民黨執政縣市能做的，就全力先做。